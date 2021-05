Lotte Reimar: Ærlig talt, Jokke... Ta' en tudekiks

Utilfredsheds-fronten: Kan forstå, at PRINS JOACHIM føler den samme utilfredshed som sin far. Joachim synes, at det er svært at stå i skyggen af sin bror, kronprinsen.

Tilgiv mig, men jeg har lidt svært ved at have ondt af en mand, der p.t. modtager en apanage på 3,8 millioner kroner om året uden at arbejde for kongehuset, men dog er forsvarsattaché i Paris.

Snup en tudekiks, Joachim! Ærlig talt!



Pensions-fronten: BRITTA NIELSEN blev idømt seks et halvt års fængsel for svindel for 117 millioner kroner da hun arbejdede i Socialstyrelsen. Selvberigelse på de svages bekostning! Britta Nielsen fik fortjenstmedaljen overrakt i 2017 for mange års tro tjeneste i Socialministeriet!



Nu har Østre Landsret afgjort, at svindeldømte Britta Nielsen også må beholde sin pension. Er det en fucking joke? Hvorfor ikke give hende ridderkorset?



Tilløkke-fronten: Lars Løkke Rasmussen har respekt for mennesker, der ikke lægger sig ned for modstand, men har livskraft til at rejse sig og kæmpe videre. Derfor var Løkke heller ikke for fin til at ønske Ekstra Bladets nye chefredaktør, HENRIK QVORTRUP, tillykke med stillingen.



Foto: Henning Hjorth

Nå, men så tillykke til Brøndby med mesterskabet!



Vinder-fronten: Det var da egentlig ærgerligt, at Danmark ikke vandt Eurovision Song Contest 2021. Så kunne vi jo have holdt næste års finale på Langeland!



Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix



Kvinde-fronten: På trods af at Erik Brandt har været sammen med 5000 kvinder, synes han, at han har fået for lidt fisse!



Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Det står stadig hen i det uvisse, hvor mange af de 5000 kvinder Erik Brandt rent faktisk har måttet betale for!



Ferie-fronten: Så er EU’s coronapas faldet på plads! Jeg har fået første vaccination mod covid-19 og kan snart se frem til at være den lykkelige ejer af et gyldigt coronapas.

Næste step Momondo med søgekriteriet ’SOL’ og i Magasin for at købe en bikini, der ikke får mig arresteret for blufærdighedskrænkelse!



Foto: Shutterstock

Adiós! Ciao! Addio!

