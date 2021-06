Lotte Reimar: Behøver lynkur ... med cocktails og rosé

Bikini-fronten: Så snart ældste afkom har fået andet vaccinestik, er vi på vej til Spanien! Er ikke just i den skarpeste bikiniform – trænger til at smide et par kilo ... eller fem!

PIS! Orker virkelig hverken Lene Hanssons ’turbokur’ eller Renée Toft Simonsens ’suppekur’ for at få smidt nogle kilo i en fart.

Er der nogen, der kender en kur, hvor man helst skal drikke så mange COCKTAILS som fysisk muligt uden at gå i koma, og hvor de eneste pauser, man må holde, er, hvis man skal drikke et glas ISKOLD ROSÉVIN?

Norge-fronten: Norge er løbet tør for SKIVESKÅRNE, SYLTEDE AGURKER. Derfor koster det dyreste glas syltede agurker på det norske svar på DBA, Finn.no, nu 5000 norske kroner for en portion på 580 gram!

De er sgu lidt mærkelige, de NORDMÆND!



Foto: Finn Frandsen

Jeg kunne forstå, hvis de var løbet tør for øl!

Utroskabs-fronten: Så har JULIE ZANGENBERG også meldt sig ind gruppen af NICKLAS BENDTNERS ekskærester, der beskriver forholdet med den skandaleramte, tidligere fodboldspiller med ord som utro, usundt og turbulent.



Foto: Mogens Flindt

Man kan vel konstatere, at Bendtner altid spiller med flyvende udskiftning!



Uddannelses-fronten: Uddannelses- og forskningsminister ANE HALSBOE-JØRGENSEN vil ha’, at langt flere studerende skal uddanne sig i provinsen frem for i storbyen.



Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men selv valgte Ane at studere i København, selvom hun kommer fra Fjerritslev og også kunne have læst statskundskab på Aarhus Universitet!

Dobbeltmoralen lever i bedste velgående på Borgen!



Også du-fronten: Rapperen L.O.C. med det borgerlige navn LIAM O’CONNOR fortæller i podcasten ’Rejsen’ fra Heartbeats, at han ikke tror på monogami i et samfund, hvor folk ikke er tvunget til at blive sammen.



Foto: Henning Hjorth

What? Spiller L.O.C. også med flyvende udskiftning?

EM-fronten: Nedtællingen til EM i fodbold er i gang! Vi kvinder indstiller os på, at vi den kommende måneds tid lige så godt kunne være usynlige.



Foto: Kennth Meyer

Foto: Shutterstock

Spørgsmålet er, om man kan gå tværs gennem stuen iførtog hoftesvingere, uden det bliver bemærket!Lukker de danske swingerklubber? Eller ser de fodbold på storskærme, mens de knalder?

