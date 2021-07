Lotte Reimar: Er det en stiv fransk vinbonde, der har opfundet touren?

Så er vi der igen!Timevis af søvndyssende cykelløb, hvor sværme af blebuks-rumkasket-mænd med spejlrefleks-solbriller kæmper om MEGAgrimme trøjer!

Man skal nok være indehaver af et Y-kromosom for at forstå den komplet latterlige sport og dens mange uskrevne regler, som at man foreksempel ikke må angribe den gule trøje, når denne holder tissepause eller spiser!

Jamen, er det en stiv fransk vinbonde, der har opfundet de regler?

Manden bag tourens regler? Foto: Shutterstock



Troskabs-fronten: Very fuckable NIKOLAJ COSTER-WALDAU har været gift med underskønne grønlandske Nukâka i mere end 20 år, og han har ikke været utro, fortæller han i et interview i Femina. Coster-Waldau mener, at utroskab er som ’at kaste en bombe ind i et forhold’.

Må jeg høfligt foreslå vores kongehus at tildele Elefant-ordenen til de danske mænd, der trods utallige muligheder og tonsvis af fristelser har beholdt snablen indenbords!

Foto: Mogens Flindt



Barm-fronten: Når SALMA HAYEKS bryster er blevet mere end tre gange så store, skyldes det ifølge den 54-årige skuespillerinde ikke plastikkirurgi, men helt naturlig vækst (?).

Salma Hayek er hermed den første kvinde i verdenshistorien, der kun tager på på barmen! Imponerende og temmelig usandsynligt!!!

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix



VACCINE-FRONTEN: Amalie Szigethys mor, CHARLOTTE LYTTON KEJSER, har takket nej til covid-19-vaccinen. Lotte vil ikke vaccineres, fordi hun ikke har lyst til at få sprøjtet sygdom ind i kroppen.

Måske skulle fru Lytton Kejser lige ha’ sat sig ind i, at man ikke får covid-19 sprøjtet ind i kroppen, men at vaccinen består af en kode, der får vores celler til at producere et protein, der sidder på overfladen af coronavirus.

Det er sgu altid en god idé at vide, hvad man taler om!

Foto: Rumle Skafte/Ritzau Scanpix



Børnebørns-fronten: En ting er, at OLIVER BJERREHUUS ikke ser sine tre yngste børn, som han har med ’Forsidefruen’ Gunnvør.

Men det giver da ingen mening, at børnenes farmor, 73-årige Suzanne Bjerrehuus, må undvære sine tre børnebørn!

Suzanne Bjerrehuus er vel ikke blevet taget med kokain i blodet, mens hun kørte bil! Eller er der en historie, jeg har misset?

Foto: Mogens Flindt



Værdi-fronten: Apropos cykelsport udtaler BJARNE RIIS, at det kunne være spændende at starte et fodboldhold og skabe kultur, organisation, filosofi og værdier.

Synes på en eller anden måde, at fodbold virker til at have en langt sundere kultur, organisation og værdier end cykelsport!

Foto: Ernst van Norde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs flere af Lotte Reimars klummer her



Lotte Reimar: Bar røv? Nej tak!

Lotte til fodboldlandsholdet: Kære venner, I er allerede mestre i min verden

Lotte Reimar: Piña Colada forever - alt er pænere med funktionspromille

Lotte Reimar: Behøver lynkur ... med cocktails og rosé

Lotte Reimar: Ærlig talt, Jokke... Ta' en tudekiks

Lotte Reimar: Hallo, forår - hvor bliver du af?

--------- SPLIT ELEMENT ---------