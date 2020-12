Lotte Reimar: Farvel 2020 - tak for absolut ikke en skid!

Årets tilbageblik: Har aldrig været så taknemmelig for, at et år snart er slut! Farvel, 2020! Farvel, covid-19! Tak for absolut ikke en skid!

Ingen fester, ingen rejser, ingen oplevelser, ingen kram! Ingen indtægt og ingen støttepenge!

Aldrig har et år da været mere støt op ad meget stejl bakke! Havde det ikke været, fordi jeg stadig var så nyforelsket, var jeg med sikkerhed endt som alkoholiker eller på lykkepiller!

Må 2020 være et år, som vi ALDRIG nogensinde oplever igen!



Årets magtperson: Først fremstår statsminister METTE FREDERIKSEN som en handlekraftig leder og som en landsmoderskikkelse, der sætter hensynet til samfundet højere end egne politiske interesser.



Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Herefter kritiseres Mette Frederiksen for sin ledelsesstil, hvor hun er for meget inde over de enkelte ministres fagområder og alt for egenrådigt tager voldsomme beslutninger for hele Danmark uden at inddrage Folketinget.

På ti måneder lykkedes det for Mette at gå fra Moder Teresa til Djengis Khan!



Årets emoji: Det har hverken været kyssemund, aubergine eller fersken, der har været den mest brugte emoji blandt singlerne på Tinder i 2020.

Det har derimod været ’skuldertræk-emojien’! Det er den emoji, hvor en kvinde eller en mand viser en hjælpeløs gestus og hæver skuldrene på samme tid. For at vise forvirring, misforståelse, at blive tabt eller hjælpeløshed.

Foto: Wikimedia commons

Det siger vel alt om, hvordan det har været at være single i 2020!



Årets spørgsmål: Der er så meget, jeg havde håbet på at få svar på i året, der gik: Spiller NICKLAS BENDTNER egentlig stadig fodbold, eller satser han nu på at overfalde taxachauffører på fuld tid?



Foto: Anthon Unger

Når nu FREDERIK FETTERLEIN er blevet 50 år, får han så styr på sin økonomi?



Foto: Jens Hartmann Schmidt

Bliver MOGENS AMDI PETERSEN mon nogensinde dømt? Hvorfor sparker mænd til en ny bils dæk? Falder dækkene simpelthen af, hvis det er en dårlig bil?

Hvad i himlens navn tænkte SARAH ZOBEL på, da hun forlod ALEXANDER KØLPIN?



Foto: Peter Hove Olesen

Og er det overhovedet lovligt?



Årets dansker: SOFIE LINDE startede en revolution, da hun som vært under ’Zulu Comedy Galla’ fortalte om ’tv-kanonen’, der ville tvinge hende til et blowjob. Hun er kvinden, der for alvor satte gang i MeToo-debatten i Danmark.

Jeg er dog stadig uenig med Nationalmuseet, der mener, at den blå kjole, Sofie bar under showet, har museums-potentiale.



Foto: Mogens Flindt

Sofie er årets dansker, men kjolen ligner stadig noget, en seksårig har taget fra klæd-ud-kassen.



Årets hjerneblødning: Så kom regningen! RASMUS PALUDAN og Stram Kurs kostede sidste år politiet 115 millioner kr.



Foto: Aleksander Klug

Jeg har altid sagt, at jeg betaler min skat med glæde. Den udtalelse vil jeg så godt have lov at trække definitivt tilbage her i 2020!



Årets alderdomstegn: Er egentlig holdt op med at bekymre mig om, hvilke af mine kropsdele der mon har valgt at pensionere sig selv, mens jeg sov. Det forandrede sig, da jeg mødte mit livs kærlighed!

Nu glæder jeg mig faktisk til pensionsalderen. Vi skal sove længe, nyde en sildemad med snaps, gå lange ture, kysse hele dagen og drikke sjusser kl. 16 efterfulgt af en lille ’morfar’ på sofaen.

Foto: Nicolai Lorenzen

Men den største glæde ved alderdommen bliver at se halvvoksne børnebørn give deres forældre kamp til stregen, mens man sidder og tænker ’what goes around comes around’!



Årets højdepunkt: At DONALD TRUMPS kamp for fire år mere i Det Hvide Hus definitivt er slut! Vi kan nu se frem til, at USA får en præsident uden en alvorlig personlighedsforstyrrelse, og som ikke på ugentligt plan bliver anklaget for noget kriminelt!



Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Det kan godt være, atskal op og tisse fem gange hver nat, men hellere det end en præsident, der nonstop kommer med racistiske udtalelser og har et ekstremt sexistisk kvindesyn.

Årets fremtidsdrømme: Drømmer om: en vaccine mod covid-19, som alle danskere tager imod – også SASZELINE!



Foto: Emil Agerskov

At kineserne bare kunne holde op med at æde ALT, hvad de finder på deres vej! At det bliver forbudt ved lov, at januar skal være en alkoholfri måned! At Irma-gløgg bliver gratis i hele december!

At sidde i et fly – jeg er snart pisseligeglad hvorhen! At kramme mine forældre! At Legenden aldrig bliver træt af at tungekysse!

Ønsker mig på alle måder et mere indbringende år, der dog ikke inkluderer flere rynker, flere kilo og mere løs hud!

Rigtig godt nytår, venner!

