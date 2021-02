Lotte Reimar: Glem vinterbadning - dyrk sex hver dag!

Lotte giver ikke meget for trenden med at dyppe sig i pingvin-egnet isvand og får sit glædeskick på anden vis

Rekordmange danskere vinterbader, fordi det giver dem et kick. Det hænger sammen med, at kulden frigiver glædeshormonerne dopamin og endorfiner.

Altså, man kan også bare vælge at dyrke SEX HVER DAG, venner! Same-same!



Hår-fronten: Skønne LINSE KESSLER har fået sit gamle look tilbage! Linse har igen fået den pæne, blonde page, der klæder hende så godt. Linse har i øvrigt lovet, at mørkt karsehår er afprøvet, og at det ikke sker igen.

Tak, Linse! Både fra mig og Alba!



Foto: Anthon Unger



Fængsels-fronten: MARIA HIRSE er dømt skyldig i hærværk og forsøg på røveri. Dommen lød på fængsel to i år. Hirse er dømt for at sende et tæskehold iført elefanthuer afsted til sin ekskærestes adresse udstyret med strømpistol, jernrør og reb.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Kæft, der er langt fra ’Lykkehjulet’-babe til rocker-lignende personage!



Værts-fronten: Det bliver MARTIN BRYGMANN og TINA MÜLLER, der skal være værter for Dansk Melodi Grand Prix 6. marts. Så kan det da godt være, at jeg for første gang i mange år skal se det Danske Melodi Grand Prix!

Uanset hvem fanden Martin Brygmann havde stået ved siden af!



Foto: Betina Garcia/DR



Corona-fronten: Først var det en forudsætning for at bryde smitten, at vi testede så mange som muligt. Nu har man så valgt at lukke halvdelen af de steder, hvor danskerne kan få foretaget en LYNTEST for coronavirus!



Foto: Philip Davali

Undskyld, men jeg troede, at situationen var alvorlig, og det var derfor, Danmark var lukket ned? Hvorfor skal det nu være så besværligt at få en test? Jeg vil faktisk gerne snart til frisøren!



Skifte-fronten: IDA AUKEN har skiftet parti – igen! I 2014 skiftede hun fra SF til Radikale Venstre. Nu er Ida så blevet socialdemokrat! Ida mener dog ikke, at det er utroværdigt, da hun har arbejdet for den samme politik i alle år.



Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Det er da først utroværdigt, hvis man påstår, at der føres samme politik i SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Så burde de tre partier da slå sig sammen til et parti!

