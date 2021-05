Lotte Reimar: Hallo, forår - hvor bliver du af?

Forårs-fronten: Overskyet. USTADIGT VEJR MED BYGER. Hagl. Torden. Sølle 15 grader på en god dag.

Sig mig, er det meningen, at man skal have skummetmælksfarvet vinterhud hele foråret?



Teenage-fronten: Hvor er det betryggende, at kronprinsen og Mary også har teenagere, der kan sige ’er du helt væk?’ til deres mor.



Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Jeg ville være dybt bekymret, hvis kronprinsparret havde fire børn, der altid var ordentlige, formelle, pæne og korrekte. Teenagere skal være demonstrative - det er kun et sundhedstegn. 14-årigeer en rigtig sund teenager!



Western-fronten: Den amerikanske delstat South Carolina har tænkt sig at kræve, at dødsdømte selv skal vælge mellem at blive skudt eller blive dræbt i den elektriske stol.

JOE BIDEN, når du er færdig med at brandslukke på USA’s dårlige omdømme efter Trump, må du simpelthen gøre noget ved, at I har stater, der mest af alt minder om en VIRKELIG dårlig western med Clint Eastwood!



Foto: Tasos Katopodis/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix



Forhandlings-fronten: Ni timer forhandlede PAPE, ELLEMANN og co. med Nick Hækkerup og Magnus Heunicke i mandags. Resultatet var, at reglerne for coronapasset stort set var uændrede!



Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Men stort tillykke til oppositionen med, at man nu ikke skal vise coronapas på biblioteket! Ni timers joke! Det er jo bare Mette Frederiksens plan for genåbning, de følger.



Sex-fronten: Da topchef og medgrundlægger af Microsoft BILL GATES i sin tid meddelte, at han trak sig fra bestyrelsen, var begrundelsen, at han nu ville hellige sig sit filantropiske arbejde.



Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

Sandheden er åbenbart, at Bill Gates trak sig, fordi det kom frem, at han knaldede en ansat. Bill Gates har i øvrigt tilbragt en del tid med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

No wonder, at hans kone har fået nok og vil skilles!



Forargelses-fronten: Den australske snowboard-stjerne Torah Bright har modtaget en del negative kommentarer, efter at hun på mors dag delte et billede, hvor hun ammer sit barn og ikke har særlig meget tøj på.



Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Konflikten mellem Israel og Palæstina er blusset op, og 3,4 mio. mennesker er døde af coronavirus - men lad os da endelig blive forarget over en mor, der ammer.

Jesus Christ!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs flere af Lotte Reimars klummer her



Lotte Reimar: Luk nu op, Mette!

Lotte Reimar: Jens Rohde som nyfødt KRISTENdemokrat?

Lotte Reimar: La' nu lige knægten blive tør bag ørene først

Lotte Reimar: 1,1 millioner kys til dig

Lotte Reimar: Næh tak, så hellere dobbelthager

Lotte Reimar: Undskyld, men er hun fra Mars?

--------- SPLIT ELEMENT ---------