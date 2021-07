Lotte Reimar: Hun var nu også smuk før hamsterkinderne

Grevindehar været under kniven og fået et helt nyt ansigt! Det skal grevinden så sandelig have lov til, og da hun ikke længere får apanage, er hun fri for, at danskerne skal blande sig i, hvad hun bruger sine penge på.

Jeg synes nu også, Alexandra var smuk, før hun fik hamsterkinder!



Kærligheds-fronten: Hun havde faktisk opgivet drømmen om at møde den store kærlighed igen. Nu er smukke 60-årige CHARLOTTE BIRCOW NÆSS-SCHMIDT blevet smaskforelsket i 58-årige Per Steffensen, der er fodboldagent og bosat i Monaco.

Foto: Kenneth Meyer

Lykken er at møde sit livs kærlighed sent i livet! Jeg er formand i den klub. Tillykke med kærligheden!



Krops-fronten: 64-årige SUSSI fra musikerparret Sussi og Leo er ikke bange for at vise sin flotte krop frem!

Ifølge Sussi er hendes opskrift på en bomstærk og beundringsværdig krop, at hun kan selv og vil selv.



Foto: Janus Nielsen

Nu er det måske også lettere at bevare maveskindet stramt, når det ikke har været igennem adskillige graviditeter! Just saying!



2900-fronten: De rige har andre problemer end os andre.

Det er blandt andet en udfordring for folk her i reservatet, hvad de skal sætte deres aupairpiger til, når familien skal på sommerferie, og hun hverken skal gøre rent eller hente afkom fra skole!



Modelfoto: Camilla Stephan

For familiens aupair skulle jo nødig ’føjte rundt’!

Hvor lever jeg? I ’Matador’?



Hække-fronten: PIA KJÆRSGAARD kom til skade, da hun sidste weekend klippede sin ligusterhæk med en elektrisk hækkesaks.

Pia Kjærsgaards mand, HENRIK THORUP, måtte hjælpe Pia på skadestuen, hvor hun endte med tre sting over knæet og en stivkrampeindsprøjtning.



Foto: Mogens Flindt

Men da Pia kom tilbage fra skadestuen, gik hun i gang igen. For hækken skal jo klippes!

Undskyld, men har Henrik Thorup mistet sine arme?



EU-fronten: Først er det Ungarns præsident, VIKTOR ORBÁN, der med en ny lov i Ungarn gør det forbudt at portrættere eller tale for homoseksualitet over for unge under 18 år.

Ungarns præsident, Victor Oban, har fået en ny legekammerat. Foto: Aris Oikonomou/AFP/Ritzau Scanpix

Nu er Tjekkiets præsident, 76-årige Miloš Zeman, ude og kalde transkønnede mennesker for ulækre.

Sig mig, hvis det er i direkte modstrid med EU’s værdier, hvorfor smider man så ikke de idiotiske lande ud af EU?

