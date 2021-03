Lotte Reimar: Hvad? Har kineserne ikke fortalt sandheden?

Sundhedseksperter fra WHO, der er vendt hjem efter deres undersøgelsestur i Wuhan, har en formodning om at udbruddet med coronavirus er startet i december 2019, og at det er langt mere omfattende, end man hidtil har kendt til.

Virkelig? Det kommer da helt bag på mig, hvis KINESERNE ikke har fortalt hele sandheden!



FODBOLD-FRONTEN: Endelig får CHRISTIAN ERIKSEN vist sin italienske klub, Inter, at han er pengene værd!

Mon ikke Inter-træner Antonio Contes respekt også er vokset lidt, da Eriksen i et interview på direkte tv, i forbindelse med kampen, talte noget nær flydende italiensk!

Godt gået, Eriksen!



Foto: Luca Bruno / Ritzau Scanpix

Sundheds-fronten: Hold kæft, hvor er jeg træt af det her Kina-virus-lort! ALT, hvad der er godt i livet, er jo efterhånden forbudt!

Vi må ikke gå på restaurant, vi må ikke rejse, vi må ikke samles mere end fem personer, alkohol er usundt, studenterbrød feder, for store mængder LAKRIDS kan give hjerterytmeforstyrrelser og forhøjet blodtryk, levende lys kan være farlige for vores helbred.

Hvor kan man melde sig ud?

Foto: Sanne Vils Axelsen/Ritzau Scanpix

Dubai-fronten: Først løj ELVIRA PITZNER om sit ophold i Dubai. Herefter var hendes undskyldning for opholdet, at hun faktisk var flyttet til storbyen i De Forenede Arabiske Emirater!

Nu er diamantdatteren så vendt hjem til Danmark, hvor den 23-årige influencer dagen efter sin hjemkomst vælger at bryde reglen om at gå direkte i ti dages isolation. Og det er præcis den slags opførsel, der er årsagen til, at Danmark er lukket ned!



Foto: DPlay

Is-fronten: Indimellem må man sgu tage sig til hovedet! Når politiet advarer os mod at gå ud på isen på søer, som etaten ikke har sagt god for. Hvilken klaphat tænker så, at det nok er en glimrende idé at køre sin BIL UD PÅ ISEN?

Man kan jo blive urolig over, at sådan et menneske overhoved har et kørekort!

Foto: Syd og Sønderjyllands Politi

Virksomheds-fronten: INGER STØJBERG har startet en enkeltmandsvirksomhed, der hedder ’Inger Støjberg – Til kamp for danske værdier’.

Hvorfor et firma? Skal hun sælge danske værdier? Hvis ja, hvad er det? Amagerhylder? Kakkelborde? Stegt flæsk? Fatter ikke en bønne!



Foto: Joachim Ladefoged

Retningslinje-fronten: Tak til SUNDHEDSSTYRELSEN for også at sende retningslinjer ud for, hvordan vi kunne fejre valentinsdag!

Gider I også lige ved lejlighed sende retningslinjer for, hvordan vi børster vores hår, vasker op og reder seng? I må jo mene, at vi er blevet kollektivt demente!

Foto: Valdemar Ren

