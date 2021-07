Lotte Reimar: Hvilken drink skal jeg vælge?

Ferie-Lotte er lykkelig, men hun har et enkelt problem

Ferie-fronten: Buenos dias, amigos! Jeg holder ferie i solrige Málaga! Jamen, aldrig har jeg da været mere begejstret for at sidde i et fucking fly!

Livet er tilbage, og jeg har ingen anelse, om smittetallene er stigende eller faldende.

Privatfoto

De eneste bekymringer jeg har haft den sidste uges tid, er, hvorvidt jeg kan gå fra faktor 20 til faktor 15 på benene, om jeg skal have endnu et glas Tinto de Verano eller Piña Colada, og hvilken strandkjole jeg skal have på!

Befriende!



Diva-fronten: I ’Go’ aften Live’ brændte 86-årige Ghita Nørby endnu en gang sammen på tv og kaldte værtens, tidligere krigskorrespondent Simi Jan, spørgsmål for idiotiske!

Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Foto: Joachim Adrian

Mon ikke Simi Jan synes, at det er lettere at interviewe hele Taliban end den gamle, sure diva!



Kvindekrop-fronten: ’Señorita’-sangerinden Camilla Cabello er stolt over sin egen krop og sine kurver. Hun hylder både kurver, strækmærker og appelsinhud på kvindekroppen.

Foto: Shutterstock

Det er sgu da nemt nok at være stolt af sin egen krop, når man blot er 24 somre! Lad os tale sammen, når du er 52, Camilla!



Sølv-fronten: I går aftes gik vi forbi et bord fyldt med glade øldrikkende englændere. De var nok mest glade for, at de holdt ferie i Spanien og ikke i Italien.

Overvejede kraftigt at sige tillykke med sølvmedaljen, men jeg er på den anden side ret glad for min næse!



Foto: Shutterstock



Lockdown-fronten: Under det lange lockdown i Frankrig fandt Pernille Blume og hendes franske svømmekæreste trøst i våde varer med procenter i og god mad. Den ellers så seriøse topatlet Pernille fortæller, at hun i den periode følte sig ret glad.

Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Jamen, så har Blume jo en god idé om, hvor glad og lykkelig jeg er – også uden for coronaisolation!



Alderdoms-fronten: Er det det alderdomstegn, når man forsøger at helgardere sig på sit natbord, inden man skal sove?



Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Læsebriller hvis man skal se noget vigtigt i løbet af natten, et glas vand i tilfælde af paniktørst, en myggespray i tilfælde af pludseligt angreb af myg og en pakke Kleenex i tilfælde af uønskede løbende kropsvæsker.



Foto: Kåre Viermose

Hvor gammel er jeg? 82 år? Jeg går i skam! Nogen, der skal have noget med?

Foto: Kim Nielsen

