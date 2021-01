Lotte Reimar: Ingen bridezilla her!

Lykken vil åbenbart ingen ende tage i 2021!

Ikke nok med, at det ser ud, som om alle borgere i Danmark er coronavaccineret med andet stik senest 27. juni, og at Trump ikke længere kan kæfte op på de sociale medier - min kæreste har også friet til mig.

Jeg havde ærlig talt ikke forventet, at jeg skulle giftes igen - i det her liv. Men da livet de seneste år har taget en radikal drejning fra leverpostejsfarvet midaldrende liv med pensioneret sexliv til min anden ungdom med uendelig kærlighed i alle regnbuens farver, så føles det som det rigtigste nogensinde.

At sige ja til mit livs kærlighed!

Det fingerfaste bevis på Lottes status som

Fordelen ved at skulle giftes i en moden alder er, at der ikke er en chance i helvede for, at jeg udvikler mig til en overkontrollerende ’bridezilla’.

Jeg kan slet ikke hidse mig op over planlægningen! Et langt liv har lært mig, at 80 procent af mine bekymringer alligevel aldrig bliver til virkelighed.

Der kan selvfølgelig være et par udfordringer ved at gifte sig på den gode side af de 50!

Min kommende mand og jeg har talt om, at vi gerne vil giftes i en kirke. Jeg kan selvfølgelig frygte, at kirkekontoret tror, at vi kontakter dem for at planlægge vores begravelser, men fuck nu det!

Det vil nok også være en anelse patetisk at ankomme som hvid brud med langt slør som tegn på renhed og uskyld. Men hvad fanden tager man så på?

Leopardkjole og røde stiletter? Der findes jo tonsvis af uskrevne regler for et bryllup, men gælder de også for midaldrende par? Må éns far for eksempel stadig følge én op ad gulvet - igen?

Nå, det heldige er jo, at jeg alligevel ikke har for vane at følge uskrevne regler! Medmindre der findes en regel om, at bruden ikke må ligne en overmoden marengs!

Det skal vores bryllupsgæster i øvrigt være taknemmelige for. For det betyder, at vi heller ikke følger reglen om, at man ikke forlader festen før brudeparret.

Vi har ikke tænkt os at lave om på, at vi ALTID er de sidste, der går hjem!

Vi skal fejre kærligheden med alle dem, vi elsker!

Altså, på den anden side af coronahelvedet!

Ugens kram ... går til Gentoftes konservative borgmester gennem 28 år, Hans Toft, der ikke genopstiller ved det kommende kommunalvalg! Tak for indsatsen, Hans!

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ugens klask ... går til Mai Manniche, der trodser coronarestriktionerne og må have politiet til at lukke sine smykkeforretninger! Restriktionerne gælder for alle, Mai!

Foto: Mogens Flindt

