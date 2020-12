Lotte Reimar: Jamen, så får de da lidt følgere

Lotte Reimar er dødtræt af at være tvangsindlagt til at følge ministrenes profiler på de sociale medier

Endnu en gang valgteat starte med at melde vigtige budskaber ud via sin Facebook-profil. Sundhedsministerbruger Facebook til at melde ud om kontakttal og andre vigtige ting.

Man er åbenbart tvangsindlagt til at følge ministrenes egne profiler på de socilae medier, hvis man vil opdateres om covid-19 hurtigt! Jamen, så får de da også lidt følgere!



Økonomi-fronten: NICKLAS BENDTNER har købt den nye 13 millioner kroner dyre villa nær Høsterkøb alene, fordi han er påpasselig med at være økonomisk bundet op på noget sammen med en anden person.

Går ud fra, at kæresten PHILINE stadig gerne må betale hans parkeringsbøder!

Foto: Linda Johansen



Drengebørns-fronten: Hvorfor er det egentlig, at drengebørn partout skal stille deres sko LIGE der, hvor de tager dem af?

Og er det overhovedet muligt at lære dem, at sko ikke selv går op på skohylden, at jakker ikke selv hopper op på knagen, og at vasketøjet faktisk ikke vasker sig selv?

Bør man være urolig, hvis man har fortalt dem det hver dag i 17 år, og det stadig ikke er sivet ind? Eller er det medfødt?



Foto: Cathrine Kjærø/Ritzau Scanpix



Sagsanlægs-fronten: Kort efter at prins HARRY og hertuginde MEGHAN sidst havde en sag for retten, er Harry klar med et nyt sagsanlæg. Prinsen lægger sag an mod avisen Mail on Sunday, hvor Meghan allerede er i gang med at sagsøge samme avisgruppe.

Prins Harry har i øvrigt også gang i flere retssager mod andre avisgrupper. Er det blevet deres nye levevej?



Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix



Juletræs-fronten: Kan forstå, at både Sundhedsstyrelsens direktør, SØREN BROSTRØM, og vores statsminister, METTE FREDERIKSEN, fraråder, at man holder hinanden i hånden, når der skal danses om juletræet.

Det bliver nok den eneste gang i dette liv, hvor jeg er enig med Pernille Vermund! Det skal vi nok selv bestemme, tak!



Foto: Jakob Carlsen/Ritzau Scanpix



Præsident-fronten: Så skulle det være 14. december, at valgmandskollegiet i USA træder sammen i deres respektive stater og formelt afgiver deres stemmer. Dermed skulle DONALD TRUMPS kamp for fire år mere i Det Hvide Hus være definitivt slut!

Så mangler vi bare vaccinen mod covid-19, så kan verden ånde lettet op!

Foto: Ritzau Scanpix



Voksen-fronten: Kan forstå, at tidligere håndboldspiller og nu TV2-sportsvært LÆRKE MØLLER har ligget søvnløs ved tanken om, hvorvidt hun både kan være nybagt mor og passe sit job som håndboldekspert.

Velkommen til, Lærke! Det hedder voksenlivet!

Foto: Lars Poulsen

