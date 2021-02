Lotte Reimar: - Jeg er dybt bekymret for de unge

Vi er alle ramt af den lange periode med corona, nedlukninger og begrænset social kontakt. Der er synd for alle!

Virksomheder, der må gå konkurs, de ensomme ældre, den sårbare dansker.

Men jeg har ærlig talt mest ondt af vores unge mennesker!

De små børn er i daginstitution, og de yngste skolebørn er nu tilbage i skole.

Nu skal der fokus på de ældste skolebørn, teenagerne og vores unge mennesker!

De har givet afkald på deres studieliv, deres fritidsinteresser, deres samvær med venner, fester, koncerter og festivaler. Alt det, som er hele værdigrundlaget for et ungt menneske.

Vi voksne er trods alt færdigudviklede individer!

Vi har oplevet, at vi har erfaring, og vi har etableret langvarige relationer.

Teenagere er i fuld gang med at finde ud af, hvor de hører til, og hvem de er.

Derfor er det meget mere fatalt for de unge mennesker at fratage dem social kontakt. De har brug for at spejle sig i andre unge!

Jeg er DYBT bekymret for vores teenagere og unge mennesker.

Det er i teenageårene, et menneske skal finde sin egen identitet!

Teenagere er opdagelsesrejsende.

De er på en læringsrejse, som er nødvendig for at få erfaring. De skal udforske og prøve nyt for at blive kloge på deres egen identitet, deres færdigheder og deres evner.

Mens de forsøger at finde ud af, hvem de er, og hvor de hører til, er de sårbare! De har brug for at løsrive sig fra deres forældre for at kunne blive ansvarlige voksne.

De unge SKAL tilbage som det næste i genåbningen af Danmark. Tilbage i folkeskolen, tilbage i gymnasiet, på efterskolen eller til deres ungdomsuddannelse.

Hvis ikke man tager de unge alvorligt nu, frygter jeg virkelig en eksplosion af unge med psykiske udfordringer.

Kære Mette Frederiksen og co. Det er vores børn, vi taler om!

Nu skal de unge være jeres førsteprioritet!

Ugens klask ... går til Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, der kritiserer indsamling til tredjeverdenslande, når der er danskere, der er hårdt ramt. Mens de samtidig er det eneste parti, der ikke er med i en politiske aftale, der afsætter 27 millioner kroner til organisationer, som hjælper udsatte danskere!

Ugens kram ... går til rigmand Christian Kjær, der har forladt sit privilegerede liv i Danmark som en bitter mand. Rigtig synd, at du hverken må gå på jagt, komme til hofbal eller køre folk ned længere!

