Lotte Reimar: Jeg går kun efter sild og snaps

Nå! Der bliver ikke mere påskepynt i det her liv! Det er jo ikke ligefrem for Legendens skyld, hvis man forvandler nyt hjem til en hjemmekamp på Brøndby Station, og teenageren har stadig ikke engang lagt mærke til, at vi har fået nye spisebordsstole.

Så bortset fra et halvt kilo slik i et påskeæg til hvert barnebarn, så er den eneste forskel på påskeugen og alle andre uger masseindtagelse af SILD OG SNAPS!

Metoo-fronten: På spørgsmålet, ’Har du udnyttet din magt overfor kvinder?’, svarer B.T.’s chefredaktør, MICHAEL DYRBY, at han selv er af den overbevisning, at han ikke har krænket nogen direkte, men at oplevelser jo ses forskelligt – selv mange år efter.

Det var utrolig mange ord at bruge på at besvare et spørgsmål, hvor svaret bare burde have været ’NEJ’!'

Foto: Ritzau/Scanpix



TITEL-FRONTEN: What? En undersøgelse fra Google har kåret PRINS WILLIAM som verdens mest sexede skaldede mand!

Jamen, jeg er nærmest i chok! Betyder det at både Shemar Moore og DWAYNE ’THE ROCK’ JOHNSON er døde?



Foto: Annette Riedl/Ritzau Scanpix



Fodbold-fronten: Det er sgu lidt fesent, DBU! Først står det tyske landshold i en helt sort T-shirt med et stort hvidt bogstav på hver, der tilsammen staver ‘human rights’.

Få dage efter ser man det danske landshold i noget, der ligner en rød reklame T-shirt fra Rødovre Dækservice med en nærmest usynlig tekst ‘football supports change’.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hvisskal protestere mod placeringen af verdensmesterskabet i Qatar, så må de sgu mande sig lidt op!



Ekspert-fronten: Virolog ALLAN RANDRUP THOMSEN beskriver sig selv som en forsigtig type, der tænker i ’worst case scenarios’ og indrømmer i øvrigt, at han særligt taler de ældres sag.



Foto: Jonas Olufson

For ham er det vigtigste et menneskeliv og hans syn på en virksomhed, der går konkurs er, at så opstår der en ny virksomhed i morgen.

Her gik jeg naivt og troede, at den mand der rådgiver regeringen var en objektiv ekspert! Silly me!



Børne-fronten: Statsminister METTE FREDERIKSEN har bestemt ikke prioriteret vores børns og unges mentale helbred særlig højt, når hun ikke for længst har åbnet skolerne.

Nu modtager vores statsminister så bamser med en besked om, at alle børn har ret til en tryg barndom, og at de danske børn derfor skal hentes hjem fra de syriske fangelejre.

Mon Mette Frederiksen fremover er færdig med, at sælge sig selv som børnenes statsminister?



Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs flere af Lotte Reimars klummer her



Lotte Reimar: Undskyld, men er hun fra Mars?

Lotte Reimar: Man kan ikke andet end elske Stig Tøfting

Lotte Reimar: Drop det der vinterpjaskeri, rosévin NU!

Lotte Reimar: Østergaard - syg for 3,2 mio.