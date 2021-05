Lotte Reimar: Jens Rohde som nyfødt KRISTENdemokrat?

Partiskifte-fronten: JENS ROHDE, manden der har været en af de mest fremtrædende politikere for to af landets liberale partier, er nu blevet kristendemokrat.

Er det en joke? Kristendemokrat!!!

Medlem af et parti, der udsprang af abortmodstand! Det vil jo svare til, at dronning Margrethe melder sig til ’Paradise Hotel’! Det er total useriøst!



Nu hjælper kun bønner, mener Lotte Reimar. Foto: Emil Agerskov



Farkrops-fronten: Den amerikanske stjerneskuespiller WILL SMITH har delt et hudløst ærligt billede af sig selv på det sociale medie Instagram. På billedet er han iført underbukser og en åbentstående trøje, og det afslører – hvad Will Smith da også selv skriver – at han er ’i sit livs værste form’.



Privatfoto

Den elendige form medfører, at stjernen i øjeblikket har det, man populært kalder for en ’farkrop’. Det er kun mænd og meget umodne kvinder, der mener, at man ikke kan være sexet med en farkrop!

Sunde, voksne kvinder vil langt hellere have en voksen mand med farkrop, der nyder livet med god mad og vin, end en sixpack, der nyder sig selv i spejlet i det lokale fitnesscenter!



Beruselses-fronten: Det var en tydeligvis beruset THOMAS BLACHMAN, der indtog scenen til årets Zulu Awards 2021 for at modtage prisen som årets par sammen med en anden ’X-Factor’-dommer, Martin Jensen.



Foto: Anthon Unger

Blachman havde åbenbart råbt til hitmagerne Tessa og sin kæreste, Julia, at han gerne ville have en trekant med dem, og han underholdt i øvrigt publikum med detaljer om analsex, og at han havde stiv pik!

Jeg sagde jo, at vi kommer til at se en alvorlig effekt af, at danskerne har været spærret inde for længe!



Smags-fronten: Kan forstå, at Aldi i England nu lancerer BACON, der har kaffesmag!

Foto: Colourbox

Foto: Claus Bonnerup

Forstår ikke helt formålet ... Er det, så man så ikke behøver at lave morgenkaffe? Så må de da hellere lave en, der smager af bacon!!!

Ansvarsfralæggelses-fronten: Tidligere minister, venstreløven CLAUS HJORT FREDERIKSEN mener, at det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er skyld i hele spliden i blå blok.



Foto: Finn Frandsen

Det er stadig uvist, om Claus Hjort også mener, at Løkke er skyld i umyndiggørelse af Britney Spears i 2008 – samt det dårlige forårsvejr!

Ekspert-fronten: En af de mest anvendte ekspertstemmer i mediernes dækning af covid-19, professor JENS LUNDGREN, trækker sig som ekspert fra mediernes dækning af coronakrisen. Årsagen er, at Jens Lundgren ikke længere oplever, at vi har en krise.

Foto: Jan Sommer

Er der så kun bange-mis Allan Randrup Thomsen tilbage? Jamen det går jo ikke! Han er garanteret både bange for edderkopper og for at sove alene i mørke!

Kom tilbage, Jens Lundgren!

