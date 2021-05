Lotte Reimar: La' nu lige knægten blive tør bag ørene først

Så spekuleres der allerede i, omer nødt til at følge reglen om at finde sin ægtefælle i udlandet som alle sine forfædre. Lad nu for pokker lige knægten blive konfirmeret, før I bekymrer jer om hans kommende ægtefælle!

HÅR-FRONTEN: 57-årige BRAD PITT brugte årets Oscar-fest til at lufte sin nye ’manbun’ også kendt som dj-knold eller hipster-hank. Hvem skal man egentlig stemme på for at få et totalforbud mod hestehaler til mænd?

Foto: Ritzau Scanpix

I 2018 tiggede tv-kokkenoffentligheden om økonomisk hjælp, fordi en skattegæld var blevet så stor, at den truede både hendes personlige økonomi og hendes livsværk, Fuglebjerggaard. Nu har Camilla Plum så lige solgt sit sommerhus i Tisvildeleje for 25 millioner kroner. Et sommerhus hun i øvrigt har ejet i 26 år! Det står åbenbart ligeså skidt til med Camilla Plums moral, som det gør med hendes hygiejne.

Foto: Jonas Olufson

Er der en eller anden inde i den der modebranche, der øjeblikkeligt vil fjerne tendensen medtil kvinder! Og nej, det hjælper ikke, at I kalder det for en denimjakke! Det klæder lige præcis NUL danske kvinder at være klædt ud som beboer i en amerikansk trailerpark! På forhånd tusinde tak!

Foto: Shutterstock

Både som forsidekvinde og med et stort interview i magasinet Alt for damerne bliverfremhævet som en moderne, fremsynet og progressiv kvindelig leder. Altså, samme Merete Eldrup som i 12 år stod i spidsen for TV 2, som har været en arbejdsplads gennemsyret af et forfærdeligt arbejdsmiljø og en sexistisk kultur ... Hvordan blev Merete Eldrup lige rollemodel og forkæmper for kvinder og ligestilling?

Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

i København Zoo har kun én chance om året for at parre sig.Hunpandaen var klar! Hanpandaen var mere interesseret i at sidde og tygge bambus ... Af samme årsag har jeg aldrig frisk bambus i huset!

Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Er det et sikkert alderdomstegn, hvis man pludselig synes, at surbrød med kommen smager helt fantastisk? Eller når man lige tager noget varmt på fusserne om aftenen? Eller når man drikker koffeinfri kaffe om aftenen af frygt for, at man ikke kan falde i søvn? Eller hvis natbordet består af et glas vand, læsebriller og et par magnesium-tabletter? I behøver ikke at svare. Jeg går frivilligt i skam! Er der nogen, der skal have noget med?

Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs flere af Lotte Reimars klummer her: