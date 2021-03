Lotte Reimar: Løven Risgaard er enhver svigermors drøm

En god svigersøn køber en buket blomster til sin svigermor. Men ’Løvens hule’-deltagernøjes ikke med en lille buket! Den charmerende løve har lige over for sin svigermor købt en stor, ubebygget grund, som han nu laver til en stor blomstermark. Risgaard må være indbegrebet af enhver svigermors drøm!

DF-Fronten: Undskyld, men er det ikke lidt farligt for THULESEN DAHL og Dansk Folkeparti, at blive ved med at skamrose løsgængeren INGER STØJBERG, bare fordi de drømmer om, at hun melder sig ind i deres parti? Der er vel en reel risiko for, at Støjberg hopper over til veninden PERNILLE VERMUND og Nye Borgerlige, og så har DF-toppen vel bare givet gratis benzin til den Tesla, der for længst har overhalet deres meget slidte Skoda!

Fotocollage/Emil Helms, Jens Dresling

Der er noget, der bekymrer mig mindst lige så meget, som hvor længe coronavirus fortsætter med at frarøve os vores sociale liv! For kan man overhovedet bo i Danmark, være en del af det danske fællesskab og have et velfungerende socialt liv, hvis man IKKE har set ’Badehotellet’ på TV2?

Foto: Mike Kollöffel/TV2

Jeg ved slet ikke, om jeg kan finde ud af at se en fodboldkamp udenstemme! Det er lidt ligesom at drikke en Dark ’n’ Stormy uden rom eller spise en jordbærkage uden creme!

Foto: Emil Agerskov

Forårs-fronten: Hvad skete der lige her? Det er jo gået direkte fra bidende kolde dage med 15-20 graders frost, kraftig vind, snefald og -fygning til knap 15 grader og sol fra en skyfri himmel. Kunne DMI for helvede ikke lige ha’ givet et rimelig varsel, så man kunne nå at smide bamsestøvlerne, få lidt forårsplanter i krukkerne og få lagt rosévinen på køl? Nå, men velkommen forår, din gamle tøjte!

Foto: colourbox.com

Så har Nicklas Bendtner igen været i problemer med loven, da han har kørt uden kørekort og fået beslaglagt sin Porsche. Jamen jeg var da også blevet helt nervøs for, om år 2021 mon blev året, hvor Bendtner overholdt dansk lov! Men alt er altså på betryggende vis, som det plejer at være!

Foto: Thomas Borberg

Foto: Ritzau Scanpix

Jeg er normalt et meget positivt menneske, men når en nyligt hjerteopereret dansker har brugt knap tre timer hver dag i 31 dage, 62 NemID-nøgler og intet mindre end 111.600 klik på at få en tid til en vaccination, bliver jeg sgu ærlig talt lidt skeptisk i forhold til regeringens målsætning om, hvornår kongeriget er vaccineret!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs flere af Lotte Reimars klummer her: