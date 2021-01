Lotte Reimar: Luk døren!

Et nyt år. En frisk start! 2020 har været et hårdt år for alle, men når livet gør ondt, skal man have evnen til at komme videre. Lotte Reimar kigger frem

Når vi siger farvel til det gamle, skal vi lukke døren bag os.

Bliver man i døråbningen, kan man ikke gå ind ad en ny dør. Man skal afslutte de ting i livet, der ikke er gode for én. Sætte en streg i sandet og lade fortid være fortid. Få bearbejdet følelserne og blive afklaret! Ellers slæber man rundt på en stor, tung rygsæk.

Man skal ikke møde nye udfordringer med gamle erindringer!

År 2020 har været et hårdt år for alle. Vores forestilling om en grundlovssikret ret til at være frie mennesker, der kan gøre, hvad vi har lyst til, blev taget fra os. Den trygge verden, som vi kendte, er fyldt med usikkerhed, frygt og begrænsninger.

Vi er alle sammen blevet frataget oplevelser og sociale arrangementer. Her er Aalborgs festgade, Jomfru

Men et gammelt ordsprog siger også, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

For nogle danskere har den største udfordring været, at de ikke kunne komme på skiferie, ikke kunne spise frokost med kollegaerne, og at årets julefrokost blev aflyst. De har været sikret deres løn hele 2020, men er blevet begrænset på oplevelser og social kontakt.

De danskere skal stoppe med at brokke sig!

Vi har alle sammen fået frataget oplevelser og sociale arrangementer!

Men vi er altså en hel del danskere, der samtidig er blevet rigtig hårdt ramt økonomisk!

For nogle blev året, der gik, et farvel til et livsværk! Natklubejeren, minkavleren, rejsebureauet, kunstneren, eventbureauet. Virksomheder, der må lukke. Folk, der har mistet deres job, deres opsparing og deres fremtidige indtægtskilde.

Gudskelov er iværksætteren og den selvstændige ofte mennesker, der er gjort af et bestemt stof! De har modet til at klatre op i høje træer – uden sikkerhedsnet. De ved godt, at de kan falde ned, men de er risikovillige. Falder de ned og slår sig, har de evnen til at rejse sig, børste støvet af og kravle op i det næste høje træ.

Når livet gør ondt, skal man have evnen til at komme videre. Man skal ikke blive i ’offerrollen’!

Man skal finde det næste høje træ, kravle op og holde fokus på at nå toppen!

Godt nytår!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens klask ... går til regeringen for at gøre krav i hjælpepakker til kombinatører ALT for restriktive og dermed efterlade en masse små selvstændige uden nogen form for hjælp!

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Ugens kys ... går til iværksætter Martin Thorborg for at sige, at man bør leve sit liv og drive sin virksomhed, som om corona var der for evigt.

Foto: Thomas Vilhelm

--------- SPLIT ELEMENT ---------

