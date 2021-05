Lotte Reimar: Luk nu op, Mette!

Global alkoholisme truer, hvis vi ikke snart får lov at rejse, advarer Lotte

Corona-fronten: Kom nu, Mette F. og co! Luk nu op, så vi danskere igen kan rejse ud i verden! De ældste og de sårbare ER jo vaccinerede. Det var vel dem, vi stod sammen om at passe på!

Vi andre dør jo ikke af corona. Vi bliver til gengæld vanvittige af vaccineplaner, der nonstop bliver udskudt.

Når selv skuespiller og helsefreak GWYNETH PALTROW må drikke to glas whisky om dagen for at holde coronapandemien ud, hvordan tror I så, vi andre dødelige kan holde det ud - uden at blive alkoholikere eller sindssyge!

Luk nu op!



Sundhedsapostlen Gwyneth Paltrow dulmer sig med hård sprut for at holde corona-tilværelsen ud. Foto: John Nacion/Ritzau Scanpix

Mode-fronten: CROCS er mere populære end nogensinde! Ved årets Oscar-show troppede musikalske direktør Questlove op på den røde løber i et par guldbelagte Crocs. Nu kan du også købe Crocs til din hund! I shit you not!



Foto: Chris Pizello/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Ole Buntzen

Og så er et af sommerens helt store hit at sy eller strikke sin egenHvorfor skal vi nu ligne noget, der bor i Thylejren i 1972? Jamen har hele modeverdenen fået en kollektiv hjerneblødning?

Tjenestemands-fonten: En dansk sygeplejerske har en gennemsnitlig startløn på 26.566 kroner.

Det er tjenestemandsreformen fra 1969, som har fastlåst sygeplejersker på en lav løn i 52 år. Den vil vores politikere ikke ændre. Altså medmindre det gælder dem selv, så ændrer de gerne egne løntrin i tjenestemandsreformen.

Beskæftigelsesminister PETER HUMMELGAARD, det her er dit livs eneste chance for at blive skrevet ind i historiebøgerne! Kom i gang!



Foto: Jens Dresling



Ægteskabs-fronten: 29-årige LINE HOFFMEYER afslører, at hun og ægtemanden, LASSE RIMMER, ikke deler seng. De sover hver for sig, og det har de gjort gennem hele deres foreløbig toårige ægteskab.



Privatfoto

Der er åbenbart én i parforholdet, der snorker ... og det er ikke Lasse!

Serie-fronten: Når DR’s store fiktionshit ’Borgen’ vender tilbage i 2022, så bliver det også et glædelig gensyn med helt vidunderlige 52-årige SIDSE BABETT KNUDSEN i rollen som Birgitte Nyborg.



Foto: Mike Kollöffel

Jeg har altid haft et kæmpe girlcrush på Sidse Babett Knudsen! Altså ikke på den der ’fire patter i en seng’-måde.

Ellers tak! Jeg har skam rigelig at gøre med at holde styr på min egne to!!!



Kærligheds-fronten: 45-årige OLIVER BJERREHUUS vil både giftes og have børn med sin 20-årige kæreste, Sofie Amalie. Dejligt, at Danmarks ældste teenager er lykkelig.

Men spis nu lige brød til, Oliver! Pigebarnet må jo ikke engang købe et glas vin på en restaurant i USA!



Foto: Jonas Olufson

