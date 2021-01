Lotte Reimar: Man får jo lange patter af det her coronapis!

Corona-fronten: Her gik vi alle og håbede, at 2021 ville blive året, hvor vi kunne vende tilbage til livet, som vi kendte det før pandemien.

Så kom den britiske virusvariant, der er muteret til at smitte 50-74 procent mere end de allerede kendte varianter og er ved at udkonkurrere de andre virusvarianter.

Man får jo lange patter af det her coronapis! Nå, men så glæder vi os til 2022 i stedet!



Løkke-fronten: LARS LØKKE har forladt Venstre, og rygterne vil vide, at han har konkrete planer om at stifte et nyt parti, der hverken bekender sig til den ene eller anden fløj.



Foto: Anthon Unger

Det har både Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Jens Rohde og Martin Lidegaard takket nej til at være en del af.

Må jeg venligst have lov at foreslå KAREN ELLEMANN, TOMMY AHLERS og SØREN PIND!



Arkivfoto: Ole Steen

Selv tak, Lars!

Årsdags-fronten: Stifteren af Dansk Folkeparti og den nuværende udlændingeordfører i partiet, PIA KJÆRSGAARD, har i dag været valgt til Folketinget i 37 år.

Foto: Finn Frandsen

Nogle vil måske mene, at dette er et pragteksempel på, at ukrudt ikke forgår så let, men jeg vil nu ønske Pia et stort tillykke med de 37 år på Borgen!



Diller-fronten: En voksen mand, der har en kæmpe, magisk diller, der er sjov at lege med, der kan redde verden og gøre lige, hvad den vil, uden at han helt kan styre det.

Lyder det som en dårlig tysk pornofilm? Det er såmænd bare det nye børneprogram ’JOHN DILLERMAND’, som danske børn i øjeblikket kan opleve på DR Ramasjang!

Foto: Louise Bergholt Sørensen/DR

DR synes åbenbart, at små børn og en fremmed mands kæmpe, magiske diller er en glimrende kombi!

Godt gået-fronten: Nu forhenværende generaldirektør for den samlende myndighed for svenske beredskaber (MSB) DAN ELIASSON opfordrede i begyndelsen af december alle svenskere til at undgå rejser under coronapandemien.



Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

I julen blev han så selv fotograferet i lufthavnen i Las Palmas på Gran Canaria!

Super god idé at han nu har trukket sig, da man jo ingen tillid kan ha’ til sådan en mand!



Sexisme-fronten: Kan forstå, at seks ud af ti mænd, i en undersøgelse lavet af Alt for damerne, mener, at efterårets sexisme-debat har gjort det sværere at være mand.

Det forstår jeg ikke!



Foto: Shutterstock

Er det svært at vide, hvordan man skal være en mand i verden, hvis man ikke må stikke sin tunge ind i øret på en kvindelig ansat til julefrokosten eller klaske sin sekretær på røven, når man går forbi hende?



Breaking-fronten: Breaking news! Reality-parret AC og SAMIRA er gået fra hinanden!



Foto: Janus Nielsen

Foto: Janus Nielsen

Who???

