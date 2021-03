Lotte Reimar: Man kan ikke andet end elske Stig Tøfting

Stig Tøfting har igen tabt et væddemål, der betyder, at han skal på en længere gåtur. Lotte er vild med plæneklipperens standhaftighed

Væddemåls-fronten: STIG TØFTING er en mand, der holder, hvad han lover, og betaler, hvad han skylder.

Som konsekvens af, at han har tabt et væddemål til USA-analytikeren Mirco Reimer-Elster om det amerikanske præsidentvalg, starter Tøfting mandag sin 167 km lange gåtur på de jyske landeveje mod grænsen.

Tøfting benytter samtidig lejligheden til at samle ind til Børnecancerfonden og KidsAid. Man kan ikke andet end at elske Stig Tøfting!



Dobbeltmoral-fronten: PAVE FRANS afviser at velsigne to mennesker af samme køn! For ifølge den katolske kirke kan Gud ikke velsigne synd.



PR-foto

Jeg håber, at ALLE homoseksuelle er pisseligeglade med at blive velsignet af en leder for en selvudråbt stat, der ikke er demokratisk valgt, og som dækker eget millionunderskud med penge, der var doneret til de fattige!

Dobbeltmoralen længe leve! Føj!



Kongehus-fronten: Vores dronning har jo været som sunket i jorden, men nu har MARGRETHE vist sig for offentligheden.



Foto: Kongehuset

Frisk, vaccineret og på tur med sin elskede gravhund, Tilia, i den nordjyske natur i Trend.

Alt bliver godt!



Træner-fronten: Brøndbys træner, NIELS FREDERIKSEN, udtaler, at man som træner skal være halvt psykolog og halvt psykopat!



Foto: Jens Dresling

Jeg var slet klar over, at det krævede en længere og SÅ kompliceret uddannelse at blive fodboldtræner på Superliga-niveau! Så er det måske lettere at styre en rumraket!

Forbuds-fronten: Forsamlingsloftet er på fem personer undtagen på Bornholm, hvor loftet er ti personer, og forbuddet på fem personer gælder ikke i private hjem, hvor det kun er en anbefaling, at man samles fem personer, medmindre de tilstedeværende er ægtefælle, fast samlevende, faste partner, søskende, forældre, plejeforældre, børn og plejebørn, så må man være ti personer.

Der er jo nemmere at løse konflikten Mellemøsten end at gennemskue de restriktioner!

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix



Pris-fronten: Den danske film ’Druk’ er nomineret til intet mindre end to Oscar-statuetter: bedste udenlandske film og bedste instruktør.

Der er få ting, der gør mig stolt af at være dansker: THOMAS VINTERBERG, CHRISTIAN ERIKSEN og LURPAK!



Foto: Anthon Unger

--------- SPLIT ELEMENT ---------

