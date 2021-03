Lotte Reimar: Østergaard - syg for 3,2 mio.

Lotte Reimar er forarget, og spørger hvem hun skal stemme på for at få ændret de slappe regler

Forsørgelses-fronten: Morten Østergaard har trukket sig fra dansk politik. Det betyder, at han teknisk set stadig er folketingsmedlem, men blot på sygeorlov og modtager passiv forsørgelse fra staten de næste fire år, svarende til 3,2 mio.!

Sygeorlov uden at komme med en lægeerklæring i øvrigt! Hvem skal man stemme på for at få ændret de slappe regler for vores folkevalgtes løn og eftervederlag?

Mode-fronten: Kan forstå på modefolket, at både den sarte pink, den mørke pink og den nærmest neonfarvede pink ikke er til komme uden om i forårsmoden 2021!

Et lille tip herfra! Der er så godt som NUL danskere, der ser godt ud i neonfarvet pink, med kødpølsefarvet vinterhud! Selv tak!



Foto: Shutterstock

Smitte-fronten: USA’s virusekspert Anthony Fauci har lavet en liste over de ni steder, hvor der ifølge ham er størst risiko for, at du bliver smittet med corona: biografer, restauranter, fitnesscentre, religiøse ceremonier, barer, rejser med bus, fly eller tog, sportsbegivenheder, større sammenkomster privat og koncerter.

Det er da gode nyheder! Så kan Mette Fredriksen og co. jo godt komme i gang med at sende vores teenagere i skole!



Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Trump-fronten: Efter Donald Trump har kæftet op nonstop i fire år, har der været så befriende stille, siden han forlod Det Hvide Hus, og hans Twitter-megafon og Facebook-side blev tvangslukket.

Men så kom Trumps første officielle tale i søndags, hvor han mere end antydede, at han overvejer at stille op igen ved præsidentvalget i 2024.

Det er jo fuldstændig ligesom corona! Bedst som man tror, det er overstået, så kommer der en anden bølge!



Foto: Octavio Jones/Ritzau Scanpix

Type-fronten: Søren Ryge har sagt nej til at deltage i DR-programmet ’Kender du typen?’ på DR.

Det tror jeg var klogt. Programmet havde jo været slut i samme sekund, som Anne Glad var trådt ind ad døren og havde set Søren Ryges gummistøvler og træsko!

Foto: Marie Ravn

Virus-fronten: Nu er det ikke kun den britiske variant, B117, der truer vores frihed. I sidste uge brød den sydafrikanske coranavariant, B1351, ud i København NV.

Den meget smitsomme fugleinfluenza, H5N8, florerer blandt de danske fugle, og danske springryttere i Spanien advarer nu om, at den yderst smitsomme og farlige herpesvirus 1 truer med at koste deres heste livet.

Nå ja, der er også farlige jordbakterier i drikkevandet på Frederiksberg. Måske man bare skulle blive indendørs – resten af livet!



Foto: Claus Hansen/Ritzau Scanpix

