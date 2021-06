Lotte Reimar: Piña Colada forever - alt er pænere med funktionspromille

Strandkrops-fronten: Der findes åbenbart ingen slankekur, der udelukkende består af cocktails! Så nu har jeg ændret strategi i jagten på at få en STRANDKROP til ferien i Spanien: Har en krop og går på stranden = strandkrop!



Privatfoto

Drikker Piña Colada fra morgenstunden! Alt er pænere gennem en funktionspromille! Ingen grund til at tabe sig!

Så skal jeg jo have en ekstra kuffert med for at få plads til al den overskydende hud, som et vægttab jo unægtelig efterlader i min alder!



Studie-fronten: Nyhedsmedierne har i ugens løb haft fokus på ulovlige study-drugs - medicin, der dæmper eksamensnerver.

Med overskrifter som ’Med ulovlige study-drugs kan du terpe i timevis og brillere til eksamen!’, skulle man næsten tro, at danske medier reklamerede for study-drugs!

Foto: Shutterstock

Så er vi da helt sikre på, at den næste generation af studerende er bekendte med, at de kan indtage farlig medicin for at få bedre karakterer!

Klaphatte!



Sprog-fronten: Den 18-årige tennisspiller HOLGER RUNE var åbenbart frustreret på modstanderen til en semifinale ved en Challenger-turnering i Italien sidste weekend. Så frustreret, at han højlydt både råbte både ’kussespiller’ og ’bøsserøv’.



Foto: Joachim Ladefoged

Heldigvis på dansk, så knægtens argentinske modstander ikke forstod fornærmelseren ...

Havde Holger været min søn, havde han fået stuearrest – på ubestemt tid!



Fødevare-fronten: Kogekone CAMILLA PLUM har fået den ene bøde efter den anden, fordi hun ikke efterlever Fødevarestyrelsens regler. Et nyligt kontrolbesøg på Plums økologiske fødevarevirksomhed, Fuglebjerggaard, resulterede da også i en sur smiley og en bøde.



Foto: Jonas Olufson

Plums forretning på Jægersborggade i København, hvorfra hun sælger sine fødevarer, fik i maj en sur smiley, fordi der er direkte adgang fra toilettet og ud til hendes madvarer.

Der er vel større risiko for at blive syg af Plums madvarer end for at blive myrdet!



EM-fronten: Tak til MALTE EBERT, der har genoplivet sit alter ego, Gulddreng, for at lave en dansk EM-fodboldsang.

Det er muligt, at det er Alphabeat, der har lavet den officielle danske EM-sang, men det er ikke svært at gætte, hvilken sang danskerne kommer til at skråle med på!

Helt sikkert Maltes!



Foto: Frederik Barasinski



Tatoverings-fronten: 51-årige FREDERIK FETTERLEIN har fået lavet en ny tatovering i nakken, som skulle vise hans fødselsdato, 11.07.70 - men ved en fejl blev der tatoveret 11.07.07!

Fetterlein tager det som en hyldest! Tænk, at tatovøren troede, at Fetter var 13 år.

Måske synes tatovøren bare, at Frederik Fetterlein opførte sig som en 13-årig!

Foto: Gregers Tycho

