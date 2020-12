Lotte Reimar: Rædselsåret 2020 lakker mod enden. Tusind tak!

Midt i coronakrisen rammer den mørke tid måske ekstra hårdt! Jeg holder vinterdepressionen på afstand ved at fokusere på det positive:

I morgen er det årets korteste dag, og herefter går vi en lysere tid i møde!

Det er slut for denne omgang med lorte-håndbold i mit tv!

Der er tilbud på to flasker Irma-gløgg!

Rædselsåret 2020 lakker mod enden!

Rigtig god jul, venner!



Ligestillings-fronten: Finansminister NICOLAI WAMMEN tager barselsorlov for at være sammen med sønnen Christian. Det har fået en blandet modtagelse på Borgen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Foto: Per Rasmussen

DF’smener for eksempel ikke, at Nicolai Wammen bør tage fædreorlov.Kan vi ikke bare nøjes med at konstatere, at der er MEGET langt til ligestilling, venner!



Tv-fronten: Som følge af MeToo og en sexistisk arbejdskultur i mediebranchen har JENS GAARDBO nu forladt sit værtsjob på TV2.



Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix

I mediebranchen omtales TV2 som medieverdenens største horehus, så må jeg ha’ lov til at spå, at det ikke blive den sidste TV2-medarbejder, der forlader etablissementet!

Der er en dokumentar på vej!



Jule-fronten: Vi er stadig ikke helt sikre på, om juleaften kan fejres med familien eller ej. De sidste par uger har folk omkring os enten været testet positive eller er gået i selvisolation, fordi de har været i nærkontakt med en covid-19-smittet!

Alt kan vel stadig nå at ske inden juleaften! Én ting er dog sikkert:

Hvis det ender med, at Legenden og jeg sidder alene med teenageren juleaften, så er der da mad nok i en stor gås og to ænder!



Foto: Carsten Ingemann



Skilsmisse-fronten: Ser man på statistikken for ansøgninger om skilsmisse under coronapandemien, så er antallet lavere end sidste år i samme periode. Eksperter mener, at danskerne vælger at blive ved det sikre frem for at tage store, radikale beslutninger midt i en krisetid.

Ja, eller også gider folk bare ikke være single, når natklubberne har lukket!

Foto: Marius Renner

Test-fronten: Bor man i københavnsområdet, har det stort set været umuligt at blive testet på Københavns faste coronateststeder inden jul!

Regeringen laver så i panik en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtests, som slet ikke er lige så sikre!



Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Undskyld, men kom det bag på& co., at så mange danskere gerne ville testes inden juleaften, når de skal være sammen med familien?

Så har regeringen jo heller ikke forberedt sig på, at pandemien kunne eksplodere!

