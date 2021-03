Lotte Reimar: Rosèvin på terrassen nu!

Vinterbadnings-fronten: Nu er det officielt forår! Stop så den der ubærlige trend med, at samtlige af kongeriget kendisser skal vinterbade på de sociale medier! Find på noget nyt, venner! ROSÉVIN-på terrassen-trend for eksempel! Så er der måske en chance for, at vi andre gider at være med!

Gåde-fronten: ELVIRA PITZNER blev spottet på en skiferie i Schweiz, mens hun selv postede, at hun var i Danmark, for at pakke til Dubai! Det er en ongoing gåde! Hvor er Elvira?

Foto: Per Arnesen/Discovery Networks Danmark

I prinsog hertugindemeget omtalte interview med Oprah fortæller de, at der i det britiske kongehus var bekymring over, hvor mørk parrets søns hudfarve ville blive, da Meghans mor som bekendt er sort. Held og lykke til det britiske kongehus med at komme tilbage på den! AV!

Foto: Harpo Productions/Ritzau Scanpix

Det er den 29-årige stifter, der står i spidsen for Men In Black. Morten Jakobsen er igennem syv år kommet i miljøet omkring Fri Sport, Brøndby IF’s hooliganfraktion, og her plejer Men In Black-lederen at gå forrest, når de blå-gule fans marcherer gennem byen. Ikke nogen kæmpe overraskelse, hvilke typer der står bag Men In Black!

Foto: Anthon Unger

I en ny dokumentarserie, ’The Clinton Affair’, fortæller, at hun i første omgang slet ikke vidste, at det var Bill Clintons sæd, der sad på den berømte marineblå cocktailkjole. Hun troede, at det var en klat spinat! En klat spinat? Hvad farve har Bill Clintons sæd? Er der nogen, der har sendt manden til lægen?

Foto: Dennis Van Tine/Ritzau Scanpix

Altså! Vi må ikke komme til frisøren, men det er en rigtig god idé at åbne landets! Jeg kan ikke se min voksne datter, svigersøn og børnebørn, for så er vi seks personer i hjemmet, men vi må godt tage på udflugt i Bilka, hvor hundredvis af mennesker vælter rundt uden at holde afstand! Jeg får lange patter over restriktioner, der ikke giver nul mening!

Foto: Lasse Kofod/Ritzau Scanpix

Det eneste problem, vi har, er, at vi ikke har nok af dem,, siger statsminister, når det kommer til at få vaccineret kongeriget mod corona. Alligevel smider danske regioner hver dag overskydende vacciner i skraldespanden! Sig mig, hvorfor er man over to måneder inde i vaccinationsindsatsen, før man tager stilling til, hvad der skal ske med de overskydende vacciner? Er der en voksen til stede?

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

