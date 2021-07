Lotte Reimar: Større bryster efter stik? Sgu ikke for mig

Lotte er sur! Pfizer-vaccinen gav hende ikke større bryster - kun poser under øjnene

Vaccine-fronten: Et stik med Pfizer-vaccinen kan åbenbart resulterer i STØRRE BRYSTER! Forklaringen er hævede lymfeknuder og er i øvrigt kortvarig, da lymfeknuderne efter nogle uger vil finde tilbage til deres normale tilstand.

Kæft, hvor er det typisk, at jeg bare har fået tungere sække under øjnene!



Kvinde-fronten: NICKLAS BENDTNER udtaler, at alle de kvinder, han har haft, har den ene ting tilfælles, at når det ikke lige tipper deres vej, så kan de godt blive lidt sindssyge.

Foto: Stine Tidsvilde/Ritzau Scanpix

Jeg kan ikke være mere enig med Nicklas i, at alle hans mange kvinder har én ting tilfælles!

Det er dog ikke sindssyge! De har alle sammen en utrolig dårlig dømmekraft, når

det gælder valg af mænd!



Hankøns-fronten: Åh, gudskelov! SUPERLIGAEN er startet igen! Var lige ved at blive alvorlig bekymret for de danske hankønsvæsner, der har haft en kollektiv depression, siden Danmarks eventyr i EM sluttede.



Foto: Jan Grarup

Kan man ikke lige overveje at indrette Superligaen således, at man ikke efterlader voksne danske mænd uden indhold i tilværelsen i flere døgn!

Tak!



Variant-fronten: Først var det den britiske variant B117, så var det den sydafrikanske coronavariant B1351, og nu er det så åbenbart Lambda-varianten, der gør sit indtog i Europa.

Prøv lige at høre her! De eneste varianter, jeg gider at høre om, er varianter af SHOTS!

Foto: Shutterstock

B-52 shots bestående af Kahlúa, Bailey og Grand Marnier, B-54 shots, bestående af Kahlúa, Irish Cream, Grand Marnier og Créme de Menthe og B-57-shots bestående af Kahlúa, Triple sec og Sambuca!

Basta!



Cellulitis-fronten: Den ældste af de kendte Kardashian-søstre, 42-årige Kourtney, har postet et billede på det sociale medie Instagram, hvor man har frit udsyn til hendes smukke bagdel iklædt en lille badedragt.



Foto: Gustavo Caballero/GC Images

Billedet afslører også, athar appelsinhud på balderne! Så alle, der har bryster, kan hermed ånde lettet op! Kardashian-søstrene er faktisk helt som os andre dødelige!

Tak!



Karriereskift-fronten: Tidligere bokser PATRICK NIELSEN er gået fra at være danskernes håb om den næste superstjerne i boksning og yndlingsdanser sammen med Claudia Rex i ’Vild med dans’ i 2012 til at være varetægtsfængslet rocker.



Foto: Mogens Flindt

Patrick Nielsen er nu sigtet for at have slået og trampet en kvinde i hovedet. Kvinden mistede bevidstheden, da Patrick angiveligt tog kvælertag på hende og herefter pressede sin fod mod hendes hals.

Det er da noget af et karriereskift!

