Lotte Reimar til vaccinemodstandere: Hvad har I forestillet jer?

Lotte er godt gammeldags forarget. At nogle tillader sig at sige nej til corona-vaccine, har sendt hende op i det røde felt! Det er etisk og moralsk forkasteligt at sige nej til vaccinen, skummer Lotte Reimar i denne uges klumme

Jeg undrer mig! Hvordan har vaccinemodstandere egentlig forestillet sig, at verden skal komme igennem coronapandemien, hvis alle tænkte som dem?

Jeg er normalt stor fortaler for menneskets frie vilje og ret til selv at bestemme over egen krop. Det anslås, at ni ud af ti danskere skal tage imod en vaccine for at sikre tilstrækkelig flokimmunitet.

Seneste tal viser at 87 procent vil takke ja til en vaccine, otte procent er i tvivl, mens fem procent er modstandere af vaccinen. Alt tyder altså på, at vi i Danmark kommer i mål.

Men hvad har vaccinemodstanderne ellers forestillet sig?

Ti procent af danske forældre nægter at lade deres børn vaccinere som led i det danske børnevaccinationsprogram, selvom flere af børnesygdommene kan være decideret farlige.

Hvis alle tænkte som dem, ville vi se helt små børn dø af mæslinger!

Jeg formoder, at vaccinemodstandere også gerne vil på Roskilde Festival, på sommerferie i Europa og have deres børn tilbage i skole. Jeg går ud fra, at de også gerne vil til frisøren og i Magasin.

Men de er ikke villige til at yde for at nyde!

Umiddelbart vil mange nok mene, at det vil være en form for indgreb i menneskets frihed, hvis en vaccine mod covid-19 ikke var frivillig.

Men det er da ærlig talt også etisk og moralsk forkasteligt, at man selv melder sig ud af en løsning for derefter at nyde, at 90 procent af befolkningen tog ansvaret.

Covid-19-vaccinen er en betingelse for vores folkesundhed, og det burde slet ikke være muligt, at nogle kan få lov true den.

Der er jo masser af ting, vi ikke selv kan bestemme! Regler og love som det enkelte menneske skal følge, for at vi kan leve sammen i god ro og orden.

Man kan ikke lade være med at betale sin skat, fordi man er uenig. Vi må ikke køre over for rødt, vi må ikke tage en cykel, der ikke er vores, vi må ikke slå på hinanden, og vi må ikke selv producere fyrværkeri hjemme i vores stue.

Vaccinen redder liv og er en betingelse for, at vi kan få vores liv tilbage!

Alle bør vaccineres!

Ugens kys ... går til USA’s præsident, Joe Biden, som har omgjort en omstridt Trump-regel, så det igen er tilladt for transpersoner at gøre tjeneste i USA’s militær.

Ugens klask ... går til Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, for hans arbejds-søforklaring om sin Dubai-ferie med kæresten. Holdt han da møde med Nicklas Bendtner?

