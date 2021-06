Lotte til fodboldlandsholdet: Kære venner, I er allerede mestre i min verden

Dansker-fronten: Jeg har aldrig været mere stolt af at være dansker!

Efter den traumatiske oplevelse sidste weekend, hvor CHRISTIAN ERIKSEN kæmpede for sit liv i PARKEN, har de danske spillere vist hele verden, hvilket stof den danske mand er gjort af: styrke, solidaritet, empati og heltemod!



Hele Danmark har overdynget det danske landshold med sympati, støtte og kærlighed. For mig harallerede vundet EM!



Kjole-fronten: Har lige set et billeder fra genforeningsfesten i weekenden af DRONNING MARGRETHE og STATSMINISTER METTE FREDERIKSEN.

Tankevækkende, at vores 81-årige dronnings kjole er supersmart, og at statsministerens kjole ligner noget, der burde hænge på en 81-årig!



Coronaskeptiker-fronten: Smykkedesigner MAI MANNICHE valgte at udnytte den forfærdelige hændelse, hvor Christian Eriksen fik hjertestop, til at lufte sin egen coronaskeptiske agenda.

I et opslag på Facebook kom Mai Manniche med en udokumenteret påstand om, at hændelsen kan skyldes, at Christian Eriksen 31. maj var færdigvaccineret mod corona med Pfizer-vaccinen.

Ikke nok med, at det er faktuelt forkert, det er også helt ufatteligt upassende!

Skideballe-fronten: Kan forstå, at russiske kampfly hele to gange har krænket dansk luftrum over Bornholm, og at den russiske ambassadør har været indkaldt til en opsang i Udenrigsministeriet.



Nu er det vel ikke udenrigsminister, der har uddelt en skideballe, vel? For det er jeg sgu ikke helt sikker på virker!



Mode-fronten: Sidste nye negletrend er åbenbart 3D-GELÉNEGLE med alverdens motiver, så de ligner pyntede cupcakes!



Det bliver et stort rungende nej tak herfra! Holder ikke børnefødselsdag på mine negle!

Mundbinds-fronten: Farvel MUNDBIND, dit lille, latterlige, irriterende stykke klæde.

Det er en sand fornøjelse efter næsten et år udklædt som operationssygeplejerske, at man igen kan trække vejret, når man handler, og smile til sine medmennesker, når de springer over i køen!Livet iførter tilbage!

