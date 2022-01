Louise blev kendt for sex i radioen - nu står hun frem med nøgenbilleder

Louise Fischer er bestemt ikke bange for at vise sig frem, når det går til en god sag

Der er nok ikke mange, som ikke hørte, da journalist Louise Fischer valgte have sex, mens hun lavede en reportage fra en swingerklub i Ishøj til Radio4.

Nu har Louise endnu en gang valgt at bruge sig selv - men denne gang for at sætte fokus på kvindekroppen og kropspositivisme.

Det gør hun i Illustreret Bunker, der er det interne blad på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor fotografen har fået lov at komme helt tæt på Louise Fischer, der klæder sig af i en billedserie.

Til Ekstra Bladet fortæller Louise, at hun havde en god oplevelse med nøgenbillederne.

- Fotografen kontaktede mig for at høre, om jeg var interesseret i et blive 'klædt af', og det syntes jeg lød superfedt. Jeg har jo gjort det for at sætte fokus på forskellige kroppe, og jeg tænkte, at det da var fint, hvis jeg kunne inspirere lidt ved selv at stå frem.

En tryg oplevelse

Ifølge 26-årige Louise Fischer var det en god oplevelse at vise sin krop.

- Det var virkelig sjovt og fedt at tage tøjet af, og jeg følte mig meget tryg.

Det er da også blevet til en flot billedserie af den unge kvinde, og Louise er godt tilfreds.

- Jeg er meget positivt overrasket. Jeg er virkelig glad for billederne. De er flotte og fine, og jeg synes, jeg er blevet fanget på en ikke seksualiseret måde. Da jeg så dem, tænkte jeg, at mine deller jo faktisk var smukke, og hvis de så sådan ud, så ville jeg da også lære at elske dem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Louise blev positivt overrasket over sine deller, da hun så billederne. Foto: Rebecca Hoffmann

Står frem privat

Selvom Louise er kommet langt med at elske sin krop, er der stadig aspekter, hun arbejder med, og det har billederne hjulpet på.

- Jeg har ikke altid været lige glad for min krop, og jeg er stadig ikke helt tilfreds. Men jeg prøver at være opmærksom på, at jeg godt må have stramt tøj på eller vise mig frem. Det er jo bare hud. Det gør mig ingenting at stille mig frem nøgen. Jeg er slet ikke blufærdig.

- Tænker du over, om det kan påvirke dit virke som journalist, at du bruger dig selv så meget?

- Der er journalist-Louise og der er privat-Louise. Jeg har vist efter min reportage, at jeg sagtens kan være journalist og være dygtig til mit arbejde, så nej, det påvirker bestemt ikke mit arbejde. På mandag skal jeg f.eks. interviewe Lars Løkke, siger hun med et grin.

For at slå det helt fast fortæller Louise, at det er hende privat, der står frem billederne for sin og andres skyld, hvis de kan få noget ud af dem.

- Jeg har heller ikke fået løn for det.

