Loveless om knust hjerte: - Jeg tænkte bare 'fuck'

Sangeren Shaka Loveless danner på fjerde år par med danser og skuespiller Stephanie Nguyen. Sammen har de sønnen Alvin, som kom til verden i maj 2019.

Selvom der er styr på kærligheden i dag, har det dog ikke altid været sådan.

I Radio Loud-podcasten '112 for knuste hjerter' fortæller sangeren, at han har haft over 11 forhold og utallige forelskelser bag sig i løbet af sit 37-årige liv.

Otte af forholdene har han selv sluttet, men han har også oplevet at få sit hjerte knust et par gange. Særligt et brud i midten af hans 20'ere, har påvirket ham rigtig meget.

- Jeg havde virkelig mange forestillinger ud fra den person, som hun var, om den person, jeg så kunne blive, forklarer Shaka Loveless i podcasten og fortæller, at han var fascineret af hendes store ambitioner og fremtoning.

Han var derfor lykkelig, da hun en aften fortalte ham, at hun havde fundet ud af, at det skulle være dem.

Uventet drejning

Da sangerens udkårne skulle flytte til USA kort efter, tog det hele dog en uventet drejning. Mens han ikke så det som et problem, havde hun dog en lidt anden tilgang.

- Så mødtes vi, og så sagde hun til mig, at det slet ikke skulle være alligevel. Hun havde tænkt over det, og hun skulle ikke have nogen kæreste. Hun skulle bare til USA og gøre sine ting. Og så tænkte jeg bare 'fuck'. Alle de her ideer, jeg havde fået, omkring hvad vi skulle, og hvem jeg skulle blive. Det forsvandt bare, forklarer han.

- Det er et forhold, som aldrig rigtig kom i gang, men det påvirkede mig meget alligevel. Jeg tror, det var, fordi jeg havde bundet så mange ting op på det. Jeg havde fået en masse ideer om, hvad der skulle ske, og hvem jeg skulle blive. Og det skulle jeg så pludselig ikke alligevel. Hun så ikke det potentiale i mig, som jeg selv så, og det blev jeg såret over, fortsætter han.

Shaka Loveless fortæller dog, at mødet med kvinden har betydet meget for, hvor han er nået til i dag, og at han ser mødet som en kæmpe gave.

Den 37-årige popsanger fik sit folkelige gennembrud i 2012 med hittet 'Tomgang' og deltog i 2015 i 'Toppen af Poppen'.