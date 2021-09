Lukker ned: Nægter at tale om bruddet

Lørdag aften var tv-vært Timm Vladimir klar til den helt store folkefest, da han mødte op på den røde løber forud for en udsolgt The Minds of 99-koncert i Parken.

Her blev han gjort selskab af sin ven og kollega Marcus Grigo, der er dommer i 'Den store bagedyst', hvor Timm Vladimir er vært.

De to lod da også pressen forstå, at de var mere end klar til at svinge hofterne til ørehængere som 'Ung kniv' og 'En stemme'.

Vladimir og Grigo på den røde løber til The Minds of 99. Foto: Per Lange

For nylig kom det frem, at Timm Vladimir og konen, forfatter Katrine Engberg, er flyttet fra hinanden.

Over for Se og Hør bekræftede Vladimir efterfølgende, at de er flyttet fra hinanden, men da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber, afviste han at sige mere om årsagen til, at de to nu ikke længere bor under samme tag.

- Det kommer vi ikke til at tale om, lød det bestemt fra Vladimir til den fremmødte presse.

Det bliver megagodt Mere snakkesalig var han dog, da samtalen faldt på 'Den store bagedyst', som løber over skærmen med en ny sæson 2. oktober på DR. - Sæsonen er filmet helt færdigt i sidste uge. Det bliver den tiende jubilæumssæson, så det bliver stort, sagde Vladimir og fortsatte: - Det bliver megagodt. Det er en af de bedre sæsoner, sagde han og blev suppleret af Grigo. - Det siger vi hvert år, men det er det virkelig. I år bliver en særlig jubilæumsudgave af programmet, og derfor bliver sæsonen ekstra god, fortalte det. - Fordi det er jubilæumssæson, kommer der tidligere deltagere ind, og vi giver den gas. Den får lidt anderledes, end det er normalt. De er så søde i år og meget jævnbyrdige, lød det fra Vladimir, mens Grigo fortsatte: - De er sindssyge. Det er de virkelig. Jeg har lavet den vildeste udfordring i finalen, og det klarer de altså godt. Folk er virkelig dygtige. Vis mere Vis mindre

Flyttet fra hinanden før

53-årige Timm Vladimir og 46-årige Katrine Engberg fandt sammen i 2003 og blev gift i 2008. Sammen har de sønnen Cassius Vladimir.

I 2016 meddelte parret, at de ville gå fra hinanden - en udmelding, der efterfølgende blev gjort til historier om skilsmisse.

Det var dog aldrig parrets plan, har Timm Vladimir tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Vi har aldrig skullet skilles. Det var en af de ting, der blev blæst op. Vi havde nogle problemer på et tidspunkt, men vi har aldrig skullet skilles. Det stod i én avis, og så skrev alle andre af efter den. Det er også nemmere end at spørge selv, sagde Timm Vladimir i den forbindelse.

I stedet var planen, at de ville flytte fra hinanden i en periode for at få styr på problemerne. Parret flyttede dog hurtigt sammen igen.

Timm Vladimir har en lang karriere bag sig som blandt andet skuespiller, komiker, radio- og tv-vært.

2. oktober er han endnu engang aktuel som vært på 'Den store bagedyst' på DR.

Du kan læse Thomas Treos anmeldelse af The Minds of 99 lige her.