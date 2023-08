Lukker på ubestemt tid: Færdig som direktør efter få måneder

I februar meldte diamantdronningen Katerina Pitzner ud, at hun trak sig som direktør i sin egen virksomhed Diamantbørsen.dk.

I stedet tog 'Bagedyst'-kendissen Frederik Haun, der tidligere har arbejdet som ejendomsmægler, over.

Det blev dog et kort eventyr for DR-kendissen.

På Instagram oplyser Haun nemlig, at han allerede er stoppet som direktør for Diamantbørsen.dk igen.

Han begrunder det med, at branchen ikke var den rette for ham alligevel.

'Jeg har besluttet at stoppe mit eventyr hos Diamant Børsen. Det har været en fantastisk rejse, men jeg har måttet sande, at branchen ikke var den rette for mig. Tak for muligheden og for alt hvad du har lært mig,' lyder det fra Haun i et opslag på Instagram.

Katerina Pitzner meldte i februar ud, at hun trådte tilbage som direktør for Diamantbørsen.dk. Foto: Emil Agerskov

Lukker på ubestemt tid

På Instagram fortæller Katerina Pitzner, at virksomheden nu går i dvale, efter Frederik Haun er fratrådt sin stilling.

Annonce:

'For over et år siden besluttede jeg mig for at drosle ned på Diamantbørsen. Kort efter mødte jeg Frederik, der var nysgerrig på branchen, og vi aftalte, at han skulle træde ind. En beslutning jeg ikke har fortrudt et eneste sekund. Selvom han var været dygtig og vellidt af kunderne, nytter det ikke, hvis hjertet ikke er med,' skriver Pitzner på Instagram og fortsætter:



'Derfor fratræder Frederik sin stilling 1. december 2023. Diamantbørsen går herefter i dvale og ophører sine aktiviteter på ubestemt tid. I den forbindelse skal varelageret nedbringes. Det betyder, at der fra i dag er virkelig gode 'take it or leave it' deals på de fleste smykker,' lyder det videre.

Flyttet til udlandet

Efter Katerina Pitzner meddelte, at hun trak sig fra direktørposten i Diamant Børsen, rykkede hun teltpælene op og flyttede til udlandet, nærmere bestemt Italien.

Og da Ekstra Bladet talte med diamantdronningen til Frederik Haun og Morten Kjeldgaards bryllup i maj, kunne hun fortælle, at hun befandt sig ganske godt i tilværelsen som udlandsdansker.

Diamantdronningen Katerina Pitzner har rykket teltpælene til Italien, men savnet til Danmark er der ikke, endnu i hvertfald. Det står anderledes til hos datteren Thalia. Se mor og datter fortælle om deres udenlandseventyr i videoen

- Det går rigtig godt. Jeg er faktisk allerede faldet til. Jeg elsker det, og jeg føler mig ret godt hjemme. Planen har hele tiden været ikke at have nogen plan, der er ikke noget skrevet i sten. Det, der har været vigtigt for mig, har været at få fritaget noget tid, og nu skal jeg lige lande, lød det fra Katerina Pitzner i den forbindelse.

Katerina Pitzner og Frederik Haun lærte hinanden at kende i forbindelse med sidste års sæson af 'Vild med dans', hvor Katerina Pitzner dansede med Morten Kjeldgaard, som i dag er gift med Frederik Haun.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Frederik Haun og Katerina Pitzner, men det har endnu ikke været muligt.