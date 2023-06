Lukker virksomheder: Her er årsagen

Der er mange ting, man skal forholde sig til, når man bliver alene.

Ikke mindst, hvis livspartneren også var en forretningspartner.

Den situation står Sussi Nielsen nu i, efter hendes Leo gik bort tidligere på året. Hun stod nemlig pludselig selv med en række selskaber, hvori de har styret driften af deres musik-forretning.

Parret har drevet tre virksomheder sammen i omkring 20 år, men nu er to af dem taget under frivillig likvidation - altså har Sussi valgt at lukke dem ned.

Men det er der en god grund til, forklarer hun Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag.

- Jeg kan se i CVR-registeret, at du lukker flere af dine selskaber. Hvordan kan det være?

- Det gør jeg, fordi revisoren siger, at der ikke er grund til, at jeg har så mange selskaber. Hvis jeg kun har et til musikken og et lille et til merchandise, så er det nok. Så skal der ikke laves så mange regnskaber og så kan jeg spare på revisorhonoraret, siger hun og fortsætter:

- Revisoren har nævnt det i flere år. Det er tovligt, at der har været flere selskaber, men Leo var ikke meget for at lave det om.

- Så det er nordjysk snusfornuft – du kan spare penge. Det er simpelthen derfor?

- Nemlig, ja. Det er mere praktisk på den måde. Desuden er jo alene om at tjene pengene nu, så det er fint, der bliver lavet den justering. Men det er godt nok en større operation. Det tager tre måneder at ændrer sådan nogle selskaber, siger Sussi Nielsen, der blankt afviser, at nedskæringen i antallet af selskaber betyder, at hun også skærer ned på musikken:

- Nej, det gør jeg bestemt ikke!

Sussi laver i dag musik med en ny gruppe, men i mange år var det hendes mand Leo, hun hang uløseligt sammen med på scenen. De to har spillet land og rige tyndt gennem årene.

18. februar gik Leo dog bort efter længere tids sygdom. Siden har Sussi ad flere omgange fortalt hudløst ærligt i Ekstra Bladet, hvordan tiden både før, under og efter har været. Læs meget mere om det her.

