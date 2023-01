Lukket i stilhed: Endnu en restaurant drejer nøglen om

I al hemmelighed har Brødrene Prices restauranter valgt at lukke to af deres filialer.

Tirsdag kunne Nordjyske skrive, at restauranten i Aalborg er lukket, men den er ikke den eneste. Restauranten i Lyngby er nemlig også lukket.

Det bekræfter deres salg- og marketingchef, Marlene Rovsing Ketting, over for Ekstra Bladet.

Dårlig økonomi

Det er dyrt at drive restaurant, og særligt under coronaen fik branchen en hård økonomisk medfart.

Alligevel fastholder Brdr. Price Restauranter, at de to lukninger ikke skyldes økonomi. Det er på trods af, at både restauranten i Aalborg og i Lyngby har været økonomisk pressede i en årrække.

Selskabet bag restauranten i Aalborg havde således en negativ egenkapital ved regnskabsårets udgang på 2,3 millioner, mens egenkapitalen i Lyngby var negativ med 3,2 millioner.

Årets resultat for 2021 i Lyngby var -623.740 kroner, selv efter en kompensation fra hjælpepakker på 1.560.208 kroner.

- Vi lukker jo ud fra den vinkel, at vi gerne vil finde nogle større lokaler. Så det er ikke sådan, at vi siger, 'nu går det dårligt, så derfor er vi nødt til at lukke vores restauranter', siger Marlene Rovsing Ketting.

Lukket i stilhed

- Hvorfor har I slet ikke meldt lukningerne ud? Restauranterne har jo for eksempel deres egne Facebook-sider - kunne man ikke have skrevet det der?

- De to restauranter er jo meget lokale restauranter i forhold til her i København, så det er blandt andet derfor, vi har sat det op i døren. Fordi vi ved, at gæster, der typisk besøger os i de to restauranter, er meget impulsive, så de dropper forbi, når de er ude at shoppe.

- Og så er det ud fra den devise om ikke at puste til et erhverv. som har det ret hårdt i øjeblikket. Så hvis vi også gik ud og slog det stort op, at 'nu gør vi sådan og sådan'... Det gavner egentlig ikke noget, synes vi.

- Altså i forhold til andre restauranter?

- Jaaah og sådan branchen i helhed. Der er meget ude om, hvor hårdt vi har det - og det har vi jo også, det skal der ikke være et sekunds tvivl om. Men det kan også hurtigt få en vinkel af, at vi også er i krise, og det mener vi ikke, at vi er.

Adam og James Price har været madglade i årevis. Her viser de deres køkken-tricks frem i 1987. Foto: Annelise Fibæk

