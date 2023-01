Luksus: Her hygger Quist med tidligere paradiso

Den nyskilte DR-vært Kåre Quist ser ud til at være glad igen efter bruddet fra sin kone gennem 10 år.

På Instagram kan man i disse dage følge med i, hvordan den 51-årige journalist hygger sig med den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Pernille Nyggard, der i dag er uddannet jurist.

Parret er fløjet til sydens sol og varme, og de ser ud til at hygge sig særdeles godt i hinandens selskab på et skønt - og pebret - hotel på Tenerife.

Efter skilsmisse: Spottet med tidligere realitydeltager

Det nye danske kendispar har indlogeret sig på det skønne femstjernede Ritz Carlon-hotel Abama på den spanske ø.

32-årige Pernille Nygaard og den 19 år ældre tv-vært har delt billeder af både shoppingture, restaurantbesøg og den luksuriøse morgenbuffet på hotellet.

Den slags er ikke gratis.

En søgning viser, at det billigste bud på et værelse på Ritz Carlton Abama ligger omkring 4500 kroner for et dobbeltværelse pr. nat.

Pernille Nygaard er blevet uddannet jurist med topkarakterer. Foto: Emil Agerskov

Det rødmalede hotel byder på lækker pool og spa-afdeling, hvor turtelduerne kan nyde hinanden, og Pernille Nygaard har da også postet et billede af sin nye flamme i badetøj på en story.

Ekstra Bladet har gennem flere dage forsøgt at få fat i parret, der dog ikke er vendt tilbage på henvendelserne.

Både Kåre Quist og Pernille Nygaard har børn fra tidligere forhold. Hun har en datter, og DR-værten har sønnen Carl med ekskonen Tine Røgind.

Quist og Røgind mødte hinanden i 2007, da de begge arbejdede på Ekstra Bladet. I 2012 blev de gift, efter nyhedsværten havde været på knæ i Venedig, og i 2022 kunne Kåre Qvist så oplyse, at kærligheden var bristet.

