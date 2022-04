'Luksusfælden'-ekspert afslører stor hemmelighed

Lykken er stor hjemme hos Louise Fredbo, kendt som vært på TV3's 'Luksusfælden', og hendes forlovede, Christopher Tolstrup, der venter deres tredje barn sammen.

Det oplyser 37-årige Fredbo på sin Instagram-profil, hvor hun sætter ord på den store glæde, som den kommende familieforøgelse naturligvis fører med sig.

'De sidste måneder har Christopher og jeg brygget på en lille hemmelighed. Vi udvider nemlig vores familie med en 3'er til august,' skriver hun og fortsætter:

'Kønnet står hen i det uvisse indtil fødslen (hvis vi vel at mærke kan styre vores nysgerrighed), men Herbert hepper på en 'Lars' og Ingrid stemmer for en baby. Men vi glæder os i hvert flad helt vildt allesammen'.

Ekstrem træthed og kvalme

Selvom tv-ekspertens store lykke ikke er til at tage fejl af, har graviditeten ikke altid været lige nem, påpeger Louise over for Ekstra Bladet.

'Jeg har det forrygende nu efter første trimesters ekstreme træthed og kvalme - og rigtig mange besøg i 'Luksusfælden'-camperens snack skuffe,' lyder det i en besked.

Den vordende mor har termin til august, hvor familien altså går fra fire til fem, da parret i forvejen har en dreng og en pige.