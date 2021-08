Lummert tilbud til Lyngvilds vovser: ’Bespring min tæve’

Designeren med de mange talenter og det kreative sind, Jim Lyngvild, har sammen med gemalen Morten gennem efterhånden en del år boet ganske isoleret på Fyn – væk fra storbyens larm og påtrængende medmennesker.

Men den øde beliggenhed betyder ikke, at de sammen med familiens to hunde kan være i fred ved deres imponerende vikingeborg. Langt fra.

Tidligere på ugen beskrev Ekstra Bladet således, hvordan en 85-årig mand i sin Mercedes havde generet Jim og Morten med mærkelig opførsel, skældsord og efterfølgende hasarderet kørsel på gårdspladsen.

En hvalp som betaling

Det var dog ikke en enlig svale, for dagen inden var der også ubudne gæster.

- I forgårs kom en herre på cirka 75 ind på gårdspladsen i sin bil, og da jeg spørger, hvad vi kan hjælpe med, svarer manden: ’Jeg ser, du har to store hanhunde, og jeg vil spørge, om en af dem vil ’bespringe’ min tæve? Du kan få en hvalp som betaling’, skriver Jim Lyngvild på sin Facebook-profil, hvor opslagene om påtrængende, ældre mænd efterhånden er ved at udvikle sig til en regulær føljeton.

- Da brændte jeg en smule sammen i skallen. Hvorefter Morten og jeg – da manden var kørt – var ved at omkomme af grin, fortsætter Lyngvild.

De 'mister hjernen'

Designeren uddyber over for Ekstra Bladet, at han efterhånden ser en trist tendens hos ældre mænd. Det er således den gruppe, som oftest bilder sig selv ind, de bare kan passere tre store skilte med "adgang forbudt" og invadere gårdspladsen uden forudgående aftale.

- Jeg tror, at mange mænd over 70 mister hjernen. Kvinder bliver derimod klogere med alderen. Men mændene? Det er lidt ligesom Lærer Andersen i 'Matador' - de tror, de kan tillade sig hvad som helst. De siger til sig selv, at 'her skal jeg da ind - det er min ret'. Det bliver godt nok spændende at se, om man selv bliver sådan i den alder, griner Jim Lyngvild.

Han mener ikke, at folk har nogen pli.

- Det er jo bare dækhistorier, folk kommer med, når de påstår, at de for eksempel vil have deres tæve bedækket. I virkeligheden vil de jo bare se vores hus. Det sker måske ti gange om dagen, men meget afhænger af, hvilken tone folk lægger ud med. Meget af det er harmløst, men man tænker da efterhånden over, at vi ikke skal rende rundt ude på gårdspladsen i underbukser, siger Lyngvild.

Og tilbuddet fra tævens ejermand? Det blev selvfølgelig pænt afslået...