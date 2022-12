'Lunte' langer ud efter TV 2: - Fladpandet

Julen har været hård for de gamle danske julekalendere.

Først aflyste TV 2 Pyrus-kalenderen 'Alletiders julemand' på grund af stødende indhold, og siden blev også musicalen 'Nissebanden i julemandens land' beskyldt for racisme på grund af en scene, hvor danske børn spiller grønlandske inuitter.

Og instruktøren bag, 74-årige Flemming Jensen, der også spillede den hjertevarme Lunte i julekalenderen, er godt træt af situationen og især hans oplevelse i 'Go' aften live' på TV 2, hvor han var inviteret til at forsvare musicalen, siger han i et interview med Berlingske.

Flemming Jensen som Lunte med resten af Nissebanden i 2001. Foto: Ritzau Scanpix/Thomas Sjørup

Ud over den manglende interesse fra journalister er han frustreret over at blive beskyldt for racisme og diskutere sagen med paneldeltagere, der ikke engang har set forestillingen. Derfor skal 'Go' aften live' nok ikke regne med Jensens deltagelse igen foreløbig.

- Jeg har sagt, at de aldrig nogensinde mere skal kontakte mig igen fra 'Go’ aften live'. De satte mig sammen med syv mennesker i studiet, hvoraf jeg var den eneste, der kendte eller havde set forestillingen. Så sad der seks mennesker, der skulle have en mening om noget, de ikke havde set, men som alligevel mente, at jeg havde misforstået det hele. Det er det mest fladpandede, jeg har været med til, siger han til Berlingske.

'Kulturel appropriation'

Den omtalte udsendelse fandt sted 28. november, og blandt kritikerne var den studerende Michael Bro, der kaldte billedet med de danske børn udklædt som grønlændere for 'kulturel appropriation'.

TV 2 har tidligere udtalt til Berlingske, at de er 'ærgerlige over den følelse, Flemming Jensen sidder tilbage med efter interviewet', men understreger, at Flemming Jensen var 'orienteret grundigt' om præmissen for indslaget.

