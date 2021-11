Lykkelig Ditte Julie: Sammen med ekskæresten igen

For et halvt år siden meddelte Ditte Julie Jensen, at hun og Joakim Skak ikke længere dannede par. Men nu er de sammen igen

Den tidligere 'Bagedyst'-deltager og influencer Ditte Julie Jensen og iværksætter Joakim Skak har igen fundet melodien.

For et halvt år siden kunne den 34-årige kage-entusiast fortælle, at hun og den otte år yngre kæreste var gået fra hinanden. Men tiden som singler blev ikke lang for de to.

Det skriver Se og Hør.

- Det går godt. Jeg er sammen med Joakim. Vi har haft et kort opbrud, men nu har vi været sammen i små to år, kunne Ditte Julie Jensen torsdag oplyse til Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ditte Julie Jensen, at de igen er sammen og har det godt.

'Vi har været sammen lidt tid. Vi er ikke flyttet sammen', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Fælles lejlighed

Parret fandt sammen i vinteren 2020, efter Ditte Julie Jensen var blevet skilt fra Marck Topgaard, som er far til hendes to børn.

Joakim Skak flyttede hurtigt fra Aalborg til København, hvor parret flyttede ind i en fælles lejlighed på Amager.

Siden har Ditte Julie Jensen selv købt et hus i Tårnby på Amager, som hun har sat gang i at renovere, men her er Joakim Skak altså endnu ikke rykket ind.

