Lykkelig DR-vært højgravid: - Det går så stærkt

Radioværten Line Kirsten Nikolajsen og skuespiller Nicklas Søderberg Lundstrøm er ved at være klar til at blive forældre

Der var stor lykke hos Line Kirsten Nikolajsen og Nicklas Søderberg Lundstrøm i efteråret.

Her fortalte parret, at de i løbet af 2022 vil blive et ekstra medlem i familien, og nu nærmer tiden sig med hastige skridt.

Det fortalte de fredag aften, da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber til teaterforestillingen 'Fra regnormenes liv'.

- Det går rigtig godt. De sidste mange måneder har været virkelig fede - da kvalmen lige havde lagt sig, fortalte Line Kirsten med et grin og fortsatte:

- Nu er det jo bare at vente. Der er ti uger til, og det går jo stærkt, fortsatte P3-værten.

- Er I klar til det?

- Det håber jeg, lød det med et grin fra Nicklas Søderberg Lundstrøm.

- Men det bliver vi, er vi enige om. Og vi er enige om, at vi glæder os rigtig meget. Der er heldigvis stadig to måneder til, så vi kan nå at gøre det sidste klar, fortsatte han og fortalte, at de i hvert fald har fået købt barnevognen indtil videre.

Maven vokser i takt med spændingen, og parret glæder sig til at byde datteren velkommen. Foto: Emil Agerskov

Venter med bryllup

Parret blev forlovet i slutningen af 2020, men der kommer til at gå noget tid, før de kan kalde hinanden mand og hustru.

- Der er jo stadig en ring på, så det skal da holdes på et eller andet tidspunkt, fortalte parret, der dog gerne vil have corona overstået og datteren ud af maven, inden der sker noget.

- Hun må også gerne være så stor, at hun kan blive passet. Så vi har talt om, at det sandsynligvis bliver i 2023. Det er planen, og den regner vi med at holde.