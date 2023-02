Lykkelig: - Match made in heaven

Filmselskabet Zentropa har købt rettighederne til at filmatisere den danske forfatter Katrine Engbergs nye krimiserie.

Filmatiseringen skal føre til en serie på tre til fem film og bliver producent Peter Aalbæks sidste filmprojekt.

Katrine Engberg beskriver aftalen som værende helt perfekt.

- Jeg er vildt glad. Jeg har kæmpe optur. Jeg ville ikke have solgt den til andre end ham (Peter Aalbæk, red.). Det, at han specifikt har forelsket sig i mit bogunivers og gerne vil filmatisere det, føles som et 'match made in heaven', siger Katrine Engberg til Ekstra Bladet.

Selvom Katrine Engberg ikke kunne ønske sig en bedre samarbejdspartner, så er det ikke meget tid, hende og Peter Aalbæk kommer til at bruge sammen.

- Vi kommer ikke til at samarbejde. Jeg er ikke interesseret i at lave film, jeg er interesseret i at skrive bøger. Vi får nok noget sparring i starten, og så kører han med projektet, og det er fint for mig. Jeg behøver ikke at kontrollere noget, siger Katrine Engberg.

Hvor meget Zentropa har betalt for rettighederne, vil Katrine Engberg ikke komme nærmere.

Peter Aalbæk var ikke i tvivl om, at bøgerne skulle være hans sidste projekt.

- Jeg har ledt efter og læst danske spændingsromaner i hobetal, siden jeg i sin tid købte filmrettighederne til Jussi Adler Olsens Afdeling Q serie. Efter 20 sider af Katrine Engbergs nye roman 'Det brændende blad' vidste jeg, at her var filmprojektet, jeg skal slutte min lange og konfliktfyldte karriere med, udtalte Peter Aalbæk i pressemeddelelsen.

Katrine Engberg har tidligere været gift med 'Den store bagedyst'-værten Timm Vladimir. I februar sidste år fortalte de to dog, at de havde valgt at lade sig skille. Hun har siden fundet kærligheden med Jakob Jensen, som hun sluttede sidste år af med at blive forlovet med.