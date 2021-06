Lykkelig Seebach: - Det er bare for fedt

For Rasmus Seebach og kæresten Julie Teglhus er smilende nok ekstra store for tiden.

Ikke bare barsler Rasmus Seebach med den nye single 'Så længe vi danser'. Om seks uger bliver parret også forældre igen.

Det fortæller Rasmus Seebach, da Ekstra Bladet møder ham i anledningen af udgivelsen af hans nye sang.

- Vi glæder os helt sindssygt meget, og jeg er så glad og taknemmelig for at kunne give vores søn Holger en lillebror. Han glæder sig også rigtig meget. Det er bare for fedt, siger Seebach.

Julie Teglhus og Rasmus Seebach har dannet par siden 2013. Foto: Mogens Flindt

Har ikke valgt navn

Den 41-årige sanger regner med, at det bliver en noget mere rolig omgang at blive forælder for anden gang.

- Vi har følelsen af, at det kan vi sagtens lige gøre igen, for det har vi jo prøvet før. Men jeg kan også mærke, at hvis en af mine kammerater har fået et barn, og jeg skal holde det lille barn, så er det virkelig længe siden, vi var der, siger han og fortsætter:

- Vi håber at kunne trække på nogle erfaringer, og vi kommer nok også til at finde noget mere ro i det, tror jeg. Det er nok både godt for forældrene og barnet.

Og selvom der kun er seks uger til familieforøgelsen, er der stadig en del at planlægge. Blandt andet har parret endnu ikke lagt sig fast på et navn.

- Det er bare så svært. Selvom man siger til sig selv, at det jo bare er et navn, så er det ikke helt sådan alligevel. Så vi prøver nogle stykker af stadigvæk, siger Rasmus Seebach.

Stor kontrast Rasmus Seebachs single 'Så længe vi danser', der udkommer fredag, handler om et ulykkeligt kæresteforhold. Et tema, der umiddelbart står i stor kontrast til hans private liv. Men Seebach har alligevel fundet inspiration til sangen i sit parforhold, fortæller han. - Nu har jeg været sammen med Julie i 8,5 år, og vi har det virkelig godt. Men i sådan et dejligt, lykkeligt forhold, som vi har, er der også altid nogle stunder, hvor man går lidt skævt af hinanden, og den der følelse af, at man bare har lyst til at komme væk fra det hele, har jeg forsøgt at indkapsle i sangen, siger han. Han har selv mærket følelsen af, hvad et dansegulv og god musik kan gøre, når der er lidt krise derhjemme. - Musikken og dansen skaber et frirum, og man får lige en pause fra det hele, og det har jeg i hvert fald prøvet at have brug for. Og det er nok også mange der kender, siger han, men tilføjer dog, at han og Julie altid finder ud af det sammen. Han fortæller dog, at sangen, siden den blev til, har fået flere betydninger for ham. - Da sangen var blevet til, fandt jeg ud af, at det jo er længe siden, vi alle sammen har været ude at danse, så der ligger også noget ekstra betydning i, at når vi danser, så er sangen om os mennesker ikke forbi. Så pludselig syntes jeg, at teksten betyder noget andet, end hvad den egentlig startede med. Vis mere Vis mindre

Rasmus Seebach er ligesom en lang række andre musikere blevet hårdt ramt af coronakrisen, og det har blandt andet betydet, at han har været nødt til at tære på sin opsparing.