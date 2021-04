Lykkelig Vinterberg efter triumfen: Har opnået det største i filmverdenen

Thomas Vinterberg har svært ved at se, hvordan han skal overgå nattens triumf filmmæssigt

Thomas Vinterberg havde forståeligt nok svært ved at få armene ned, da der natten til mandag blev afholdt det årlige Oscar-show. Her løb danskeres succesfilm 'Druk' nemlig med prisen for årets bedste udenlandske film.

Ekstra Bladet talte med den nyslåede Oscar-vinder mandag aften dansk tid. Her var det en træt og glad Thomas Vinterberg, der stillede op til interview fra USA.

- Men humøret er godt i familien her. Vi har siddet og skålet i vores morgenkaffe, og det var jo en god dag i går, siger han.

Thomas Vinterberg havde sin kone, Helene Reingaard Neumann, der også spiller med i filmen, ved sin side på den store aften. Foto: Richard Harbaugh/A.M.P.A.S./Shutterstock

Man skal brænde for det

Thomas Vinterberg har ingen planer om, at Oscar-sejren nu skal sætte yderligere gang i en stor international karriere med store stjerner og masser af penge. Han vil fortsætte med at lave projekter, han brænder for.

- Jeg har det sådan, at - ligesom hvis du møder en dreng eller pige og bliver forelsket - der skal ske den her kemiske reaktion oppe i hovedet, så man ikke kan lægge det fra sig, det holder en vågen om natten, og man bliver ved med at være nysgerrig på det.

- Uagtet om det er en lille historie hjemme i Danmark, eller om det er et stort skrummel fra et andet land. Men lige nu er jeg mest optaget af det, jeg selv skriver med Bo hr. Hansen hjemme i København.

- Har du ikke en smertegrænse - økonomisk eller en drømmeskuespiller - der gør, at du kan se bort fra den her 'forelskelse'?

- Faktisk ikke. Der er virkelig mange skuespillere, jeg gerne vil lave film med - og gerne har villet gøre det i årevis. Det har sådan set også været omvendt, hvor de har rakt ud efter mig. Men det kræver, at der er et projekt, som man vil gå gennem ild og vand for.

- Hvis projektet ikke er det rigtigt, så bliver det for svært. Det koster virkelig mange kræfter og penge at lave en film, så det bliver nødt til at være det rigtige.

Det næste projekt: Hans næste projekt er en tv-serie til TV 2, der lige nu har titlen 'Familier som vores'. - Det handler om relationer, og hvad der vil ske med relationerne i Danmark, hvis det er vores tur til at være flygtninge i verden. Hvad vil der ske i de fraskilte familier, hvor den ene part har råd til at bosætte sig et godt sted, mens den anden bliver nødt til at tage med det offentlige til Østeuropa? Hvad sker der så med skilsmissebørnene? - Hvad er det, vi forlader? Hvad er det, vi elsker i vores land, og hvad er det, vi mister, hvis vi forlader vores land? Det er en serie om det, vi elsker, og om danskerne som flygtninge. Thomas Vinterberg og Bo hr. Hansen er stadig i gang med skriveprocessen. - Der er mange sider, fordi det er en tv-serie, så vi er i gang med en stor skrivebyrde, vil jeg kalde det. Jeg ved ikke, hvornår vi går i gang med castingen, men der går nok ikke så længe, for jeg kan godt lide at skrive til mine skuespillere. Så der går nok ikke lang tid, før jeg begynder at ringe rundt. Vis mere Vis mindre

Har opnået det største

Thomas Vinterberg indrømmer dog, at der har været flere fine tilbud i kølvandet på 'Druk'-succesen. Han forventer dog ikke, at det kommer til at stikke mere af efter nattens sejr.

- Det fungerer sådan, at dem, der har stemt på, at vi skulle vinde en Oscar, er de samme, der sender den slags tilbud ud. Så de har set filmen for lang tid siden, og jeg har fået tilbud, som var meget flotte, siger han og fortsætter:

- Men jeg har også sagt pænt nej, fordi jeg hellere vil lave mit eget lige nu. Men jeg ved ikke, hvad der kommer, og om der kommer noget, jeg ikke kan sige nej til.

Filmmanden har svært ved at se, hvordan han skal toppe nattens triumf filmmæssigt.

- Man må sige, at den kæmpe bevågenhed, som Oscar har - og med den store integritet, fordi det er næsten 10.000, der stemmer, og som virkelig går op i at lave film og ved noget om det - så man kan vel ikke nå længere i denne henseende.

- Så nu vil jeg bare gerne fortsætte med noget andet, og derfor synes jeg, det er passende, at jeg skal lave en tv-serie nu, lyder det fra Oscar-vinderen.