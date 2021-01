Lykkelige Umut: Viser kæresten frem

Trods coronanedlukningen er det svært for Umut Sakarya ikke at smile for tiden

De fleste restauratører er i krise over coronanedlukningen, og selvom krisen også kradser for kendiskokken Umut Sakarya, har han svært ved at skjule sin lykke.

Allerede i november fortalte han, at han havde forelsket sig, og nu har han på Instagram løftet sløret for kvinden, der har vundet hans hjerte.

'Okay, ikke alt har været skidt i år. Jeg har fået en kæreste som jeg er døds forelsket i. Jeg blev forelsket i hende på et tidspunkt i mit liv hvor jeg troede at jeg aldrig vil blive forelsket igen, og der tog jeg fejl,' skriver han til opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Umut Sakarya , at hun hedder Johanne, er 23 år og studerende.

De to mødte hinanden første gang på Guldgrillen, som Umut Sakarya er medejer af, hvor de spiste sammen med en fælles bekendt, og nu har de set hinanden i lidt mere end to måneder.

Flæskekongen jubler: - Jeg er forelsket

Og det har været en stor beslutning af stå frem med forholdet, fortæller han.

- Jeg ville gerne ud med min glæde, men det kan være svært, fordi der sidder mange ude på den anden side, så hun skulle lige være klar til det. Der er mange, der skriver alt muligt, og jeg kan godt sige 'fuck det', men det kan man ikke rigtig, når man ikke kender til det, lyder det.

Svær tid

Umut Sakarya lægger dog ikke skjul på, at den første tid, de to har haft sammen, har været en smule turbulent.

- Hun studerer i Aarhus og bor derovre, så den første måned havde vi svært ved at se hinanden, fordi hun havde eksamener. Og så skulle jeg rejse med 'Over Atlanten', og det var nok det sværeste, fordi vi ikke engang kunne ringe eller skrive til hinanden. Men vi finder ud af det, og vi holdt også nytår sammen, siger han og tilføjer:

- Det var bare os to, vi lavede noget gammeldags mad og klædte os fint på. Vi legede, at det var nytår, ligesom mange andre danskere nok også gjorde.

Og selvom der er amoriner i luften, er det svært for kokken at se bort fra de vanskeligheder, coronavirussen skaber for hans forretning og hverdag.

Går til angreb på influencere: Vil udstille alle

- Jeg er ved at blive sindssyg. Jeg er ved at miste håbet om, at vi åbner igen, så jeg er helt deprimeret. Jeg savner hverdagen med gæster, og arbejde, og alt det der gør livet værd at leve. Jeg prøver selvfølgelig at finde på nogle ting, men det er ikke det samme. Og jeg kan godt forstå alle dem, der sidder alene og føler sig ensomme, men jeg har i det mindste mennesker omkring mig, siger han.

Umut Sakarya er kendt fra flere tv-formater. Han har medvirket i 'Vild med dans', 'Fem fede kokke' og 'Fangerne på fortet',

Inden længe vil man kunne se ham i selskab med blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i programmet 'Over Atlanten' på discovery+.