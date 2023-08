Lykkeligt politikerpar deler stor nyhed: Nu er de blevet forældre

Så er der dømt rød babylykke.

Det sker, efter at det røde politikerpar bestående af folketingsmedlem Jacob Mark (SF) og borgmester i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen (S) nu er blevet forældre til en lille dreng.

Det skriver Jacob Mark på Instagram, hvor han også løfter sløret for navnet på den lille.

'Så kom vores lille Theodor', starter Jacob Mark sit opslag og fortsætter:

'Med hjælp fra det sødeste og dygtigste personale - og med den sejeste, stærkeste, dejligste Christina kom han ud til os.'

Barnet blev født på Rigshospitalet, fortæller Jacob Mark til Ekstra Bladet.

- Det var en rigtig god og tryg oplevelse med nogle fantastisk dygtige jordemødre.

- Nærmest forarget

En meget lykkelig Jacob Mark fortæller desuden, at han og Christina er 'meget glade og overvældede'.

- Christina og jeg er meget glade og overvældede over, hvordan sådan en lille gut kan tage en med storm, siger han og fortsætter:

- Personligt er jeg både overvældet og nærmest forarget over, hvad kvinder skal igennem under sådan en fødsel, og jeg har bare den dybeste respekt for, hvad de kan.

- Hun er så sej, Christina.

Kobler af

- Hvad skal der så ske for jer nu?

- Nu er Christina på barsel, og jeg tager et par uger, hvor jeg kobler af og nyder ham indtil SF's sommergruppemøde, fortæller Jacob Mark til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så går jeg på barsel senere. Det er skønt, det hele.

Bryllup på vej

Det var Ekstra Bladet, som i april 2020 kunne afsløre, at de to røde turtelduer var begyndt at danne par.



Og siden da har der været fart over feltet for parret.

Først gik de igennem en længere trist periode, da Jacob Mark måtte melde sig syg med stress i 2021 efter at have mistet store dele af synet.

Derefter blev de i oktober sidste år forlovet, og i marts i år meldte de så ud, at de havde købt en bondegård sammen.

Senere i marts meddelte de så, at de ventede et barn, som altså nu er kommet til verden.

