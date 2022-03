Lynfødsel på badeværelset: Jarlov far igen

Glæden er stor hjemme hos folketingsmedlem for de konservative Rasmus Jarlov og kæresten, Julie Frølich.

Parret kunne natten til lørdag nemlig byde deres andet barn velkommen til verden. Det oplyser Rasmus Jarlov i et opslag på Facebook.

Her fortæller han samtidig, at den lille nytilkomne dreng, der skal hedde August, nærmest ikke kunne komme hurtigt nok ud i verden.

'Han blev født til tiden og meget, meget hurtigt. Vandet gik kl. 1, og kl. 1:34 var han kommet til verden på vores badeværelsesgulv her i Virum. Jeg nåede kun lige at ringe til Julies mor og hospitalet, og så gik fødslen ellers i gang. Jeg så et lille hoved, der var halvt ude, og få sekunder efter smuttede han ud som en mandel, og så var han kommet til verden. Det føltes dramatisk men var jo i virkeligheden en ganske blid start på livet', skriver Rasmus Jarlov.

Han og Julie Frølich er i forvejen forældre til sønnen Valdemar, og han har taget godt imod sin nye lillebror.

'Han er sund og rask og spiser på livet løs hos sin mor, som også har det godt. Vi synes, han er verdens sødeste lille dreng. Det ene billede er da hans storebror, Valdemar, (som også er verdens sødeste dreng) første gang møder August, hvilket også er gået fint indtil videre', skriver politikeren.

Rasmus Jarlov og Julie Frølich blev gift i sommeren 2021.