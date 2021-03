Lynhurtig handel: Sælger villa over prisen

Ikke engang to uger fik den folkekære tv-vært Louise Wolffs villa i Valby lov til at være på boligmarkedet, før den blev solgt.

Og ikke nok med, at det gik mere end almindeligt stærkt, så fik Wolff og ægtemanden Jonas Bøgh også mere for hjemmet end efterspurgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Ifølge den netop tinglyste salgspris har de nye ejere nemlig givet intet mindre end 7.950.000 kroner for at overtage nøglerne til huset i den københavnske bydel.

Det er næsten en halv million mere end de 7.495.000 kroner, som Go’ Morgen-værtens villa kom til salg for i sommer hos ejendomsmæglerkæden Danbolig Holm & Hauberg - og efter 12 dage var den altså solgt.

Det er meget hurtigere end gennemsnittet for Københavns Kommune, hvor villaerne i 2020 i snit fik lov til at være til salg i 94 dage, før en køber slog til.

Louise Wolff og husbond købte selv den knap 100 gamle murstensvilla tilbage i 2015 for 5.3500.000 kroner, hvorefter de selv har sat de - ifølge BBR-oplysningerne - 110 kvadratmeter i stand.

Villaen blev solgt på to uger. Foto: Danbolig Valby/København SV - Holm & Hauberg

Nyt hus udenfor storbyen

Selvom det altså er ved at være tid til, at 'Sporløs'-værten og familie - der også består af parrets to døtre - skal vinke farvel til adressen i landets hovedstad, kommer de ikke til at stå uden tag over hovedet.

I august købte parret nemlig et hus i Birkerød nord for København for 7,9 millioner kroner, som er over dobbelt så stort som det, de forlader:

Villaen - som er fra starten af 30’erne - har nemlig hele 240 kvadratmeter og syv værelser for familien at boltre sig på, det viser data fra Boliga.dk.

Udover mere plads kan Wollf og co. også glæde sig over at have solgt til en betydeligt højere pris, end de har købt: Hvor salget af villaen i Valby resulterede i en kvadratmeterpris på over 72.600 kroner, har købet af det nye hjem i forstæderne kostet lige knap 33.000 kroner pr. kvadratmeter.

