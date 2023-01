Må arbejde i Ukraine igen

19. december kom det frem, at DR's Rusland- og Ukrainekorrespondent, Matilde Kimer, havde fået frataget sin presseakkreditering i Ukraine.

Men nu kan hun igen arbejde frit som journalist i Ukraine, ligesom hun kunne indtil 22. august 2022. Det skriver DR.

DR har modtaget beskeden på mail fra Ukraine, uden nogen forklaring.

- Jeg håber og tror dog, at det skyldes, at man har undersøgt sagen og kigget på Matildes og vores journalistik og set, at der ikke er en finger at sætte på Matilde Kimers integritet, uafhængighed og troværdighed som journalist, fortæller Niels Kvale, der er udlandschef i DR Nyheder til DR.

I slutningen af december uddybede Matilde Kimer overfor Ekstra Bladet, hvordan situationen har påvirket hende, når hun eksempelvis er blevet anklaget for at føre russisk propaganda i sin dækning af krigen i Ukraine.

'Jeg har været utrolig ked af situationen og har skullet trække vejret dybt, når jeg har set de anklager, som nogle folk, der ikke kender mig og aldrig har set mine indslag, havde travlt med at skyde efter mig. Heldigvis har der været mange flere støtteerklæringer og tilmed undskyldninger fra nogle af dem, der skød først og spurgte bagefter. Og jeg forstår godt de stærke følelser,' skrev hun i et svar til Ekstra Bladet.

Den ukrainske ambassadør i Danmark beskyldte Kimer for at have 'overtrådt reglerne for akkrediteringen' tre gange. Blandt andet ved at rejse til frontlinjen ved Mykolajiv-regionen i 2022.

