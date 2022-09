Må ikke længere arbejde på DR

Når der er sæsonpremiere på 'Vild med dans' på fredag, er alting ikke, som det plejer.

Christiane Schamburg-Müller har takket af som vært efter syv sæsoner, og programmets anden vært, Sarah Grünewald, kan se frem til at få komikeren Martin Johannes Larsen som medvært, når der skal uddeles point og snakkes med de hårdt prøvede nydansere.

Det er den 32-årige fynbos første værtsjob, og det er ikke det eneste store TV 2-job, han står overfor her i efteråret.

Han er nemlig også en del af besætningen i den kommende sæson af 'Stormester', hvor han sammen med Sebastian Klein, Simon Jul, Eva Jin og Julie Rudbæk skal løse Lasse Rimmers mere eller mindre umulige opgaver på underholdende vis.

Og den form for eksponering er noget nær umulig at forberede sig på, forklarer Martin Johannes Larsen, da vi møder ham til pressedag forud for premieren på 'Vild med dans'.

- Det er noget, man tænker over. Jeg ved godt, der kommer mere mediebevågenhed omkring mig, men det er ikke noget, man kan forberede sig på. Men det kommer forhåbentlig til at gavne min karriere, siger værten og giver et eksempel på, hvordan der allerede er kommet opmærksomhed omkring ham.

- I går var der Zulu Comedy Galla, og det var første gang, jeg var på en rød løber og blev spurgt om en masse. Det har jeg aldrig prøvet før, fortæller komikeren, der sidste år var nomineret til prisen for 'Årets komiker', som åbenbart ikke affødte den store interesse for ham på den røde løber dengang.

Jobbet som vært på 'Vild med dans' er 32-årige Martin Johannes Larsens første værtsjob. Foto: Jonas Olufson

Slut med DR

Den nye 'Vild med dans'-vært er født i Aarup på Fyn og er udover sjov på sin Instagram-profil også en del af duoen 'Lidt til lægterne', der blandt andet stod bag sangene 'Hey ho for Hjulmandia' og 'Simon Kjær han ka' godt li' calzonææ' under fodbold-EM i 2021.

I samarbejde med DR's P3 udgav de også EM-sangen 'Lidt til lægterne (Kå så Danmark)'. Og tidligere har han også lavet sketchshowet 'Wellington Special' på DR2 med sin makker Rasmus Wallbridge.

Men Martin Johannes Larsen kommer altså ikke til at samarbejde med statsradiofonien, mens han er TV 2's store profil.

- Man kan ikke lave noget for en konkurrerende kanal samtidig med, at man laver 'Vild med dans', det er klart, forklarer han.

Han afviser dog ikke, at at han i fremtiden kunne vende tilbage til DR.

- Jeg er sådan en, der har kastet mig ud i det ene projekt efter det andet, og det er gået fint. Der er ingen lukkede døre.

Adspurgt hvorvidt fans af 'Lidt til lægterne' kan forvente nyt, nu hvor der er et fodbold-VM, der banker på døren i november og december, er komikeren heller ikke afvisende.

- Det gør der jo nok. Vi kan ikke lade være. Men hvad det bliver, det må vi finde ud af.

Se interviewet med Martin Johannes Larsen og hør Sarah Grünewalds bedste råd til ham i videoen øverst.