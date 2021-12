Må sadle helt om: Smittet med corona

Nytårsaften bliver noget anderledes end planlagt for Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0'.

Hun er nemlig - kort inden det nye år står for døren - blevet smittet med coronavirus.

Det fortæller hun i en story på sin Instagram-profil.

Derfor har hun og kæresten, Robin Christensen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', måttet sadle om i forhold til deres nytårsplaner.

- Jeg har fået corona. Så der røg den nytårsaften, siger hun.

Mathilde arbejder til daglig som online coach. Foto: Privat

Ikke hårdt ramt

Mathilde Beuschau, der til daglig er selvstændig online coach, fortæller videre, at hun ikke er hårdt ramt af sygdommen.

- Vi er ikke syge. Jeg føler mig bare forkølet. Jeg er snottet og har ondt i halsen og hovedet, men ikke noget voldsomt, siger hun og fortæller, at hun opdagede sygdommen ved en tilfældighed.

- Det var egentlig bare sådan et rutinetjek. Vi blev lige testet i går, for vi skulle bare lige være sikre på, at det ikke var corona, jeg havde, og at det bare var lidt småforkølelse. Men det var det så. Så det er superhyggeligt, siger hun ironisk.

Smittet for anden gang

Til Ekstra Bladet fortæller Mathilde Beuschau, at hendes kæreste, Robin, også er smittet med coronavirus - endda for anden gang.

- Robin er også syg. Han er syg for anden gang, for han havde også corona i januar sidste år. Så det er anden tur, han tager. Han er mest bare snottet og har sådan lidt ondt i hovedet. Det føles som en almindelig influenza, og det er det samme, jeg mærker, siger hun og fortsætter:

- Men vi er også begge vaccinerede med de første to stik. Så den tager nok det værste. Ellers havde vi nok haft det dårligere.

Ifølge Mathilde Beuschau kom det bag på hende, at hun rent faktisk havde corona.

- Jeg troede bare, jeg havde helt almindelig sygdom, som jeg begyndte at mærke. Jeg har været på kontoret de sidste tre dage, og så sagde jeg til min far, at jeg var ved at blive lidt småsyg, og så sagde han, at jeg skulle gå hjem. Rigtig nok gik der jo to dage, og så blev jeg testet positiv. Så jeg skulle have lyttet til min far, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg ved ikke, om jeg har smittet andre. Vi er syv-otte på kontoret, men indtil videre er der ingen, der er smittet. Så jeg håber, det fortsætter sådan.

Stadig en fest

Selvom nytåret for Mathilde Beuschau og Robin Christensen slet ikke bliver det samme, nu hvor de begge er syge med corona, holder de humøret højt.

- Jeg vil sige, at det er held i uheld... vores bedste vennepar har også fået corona. Så vi kan holde sammen. De kommer her, og så holder vi coronanytår. Det er rart, at vi ikke skal sidde alene, selvom det også kunne være hyggeligt at sidde i nattøj og bare hygge, siger hun.

- Vi har ikke mistet smagsløg eller lugtesans endnu, og det håber vi heller ikke sker. Vi vil gerne kunne smage nytårsmaden, siger hun med et grin.

