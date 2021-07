Må udskyde krimi: - Vi er slet ikke kommet i gang

Janni Pedersen har meget at se til i øjeblikket. Hun og gemalen, Kim Faber, er, ud over at snart skulle udgive deres tredje krimi 'Kvæler', lige blevet forældre til en lille hund for anden gang.

Parret, som sammen har den 23-årige datter Nana, var lørdag ude og hente den lille beagle, som har fået navnet Donna.

- Vi har bare glædet os til at få en hund igen, fortæller Janni Pedersen til Ekstra Bladet.

Den lille familie måtte tage afsked med deres første beagle 15-årige Bella i oktober sidste år, hvilket især har været hårdt for Janni Pedersen.

- Alt har ligesom været virkelig tomt, siden Bella blev aflivet, og jeg kan ikke engang sige hendes navn uden at begynde at tude, selvom det snart er et år siden, at hun blev aflivet, lyder det fra en tydeligt rørt Janni, som fortsætter:

- Jeg er et tudefjæs, og jeg har tudet helt vild, fortæller hun.

Janni Pedersen, Kim Faber og deres fælles datter Nana står her med deres lille hvalp Donna. Foto: Privat

Parret, der ikke har flere hjemmeboende børn, har altid haft deres hund med på tur, lige meget om det er på deres ødegård i Blekinge eller i kolonihaven i sommerbyen Ejby ved Glostrup.

- Min mand har været meget ude i vores kolonihave, hvor han har færdiggjort vores tredje krimi, som udkommer 5. august, mens jeg har været meget i København for at arbejde. Så jeg tror, han får et helt nyt liv med gåture med Donna.

Værd at vente på

Janni Pedersen og Kim Faber havde planer om at påbegynde skriveriet til deres fjerde krimi, så den kunne udgives til næste efterår, men det har den lille nye hvalp sat en stopper for.

- Vi havde egentlig tænkt os, at vi skulle sidde herude (i kolonihaven, red.) og bare skrive og i gang med vores fjerde krimi, men jeg tror simpelthen ikke, der er tid til det. Vi havde regnet med, at den skulle komme ud til næste efterår, men det bliver skubbet, fordi man er så meget på arbejde, når man har en lille hund, griner Janni.

Selvom den lader vente på sig, så lover Janni, at den fjerde krimi er værd at vente på.

- Jeg er ked af det. Vi har trods alt nogle sprøde, sprøde tanker i hovedet, men vi er slet ikke kommet i gang, fortæller hun.